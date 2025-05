ये हैं 2025 में दुनियाभर से चुने गए टॉप 10 होटल, लिस्ट में भारत के ये 2 रिजॉर्ट भी शामिल

Best Hotels In The World: होटल सिर्फ आराम करने की जगह नहीं हैं. वे आराम के साथ-साथ लग्जरी लाइफ का भी एहसास कराते हैं और साथ ही कभी ना भुला पाने वाली यादों को हमारे साथ जोड़ देते हैं. आलीशान सुइट्स से आरामदायक कॉटेज तक, एक अच्छी स्टेइंग किसी भी यात्रा को यादगार बना सकती है. चाहे आप एक एक्सपीरियंस ट्रेवलर हों या फिर घूमने फिरने के शौकीन, होटल आपके सफर को कंफर्ट बनाने में अहम रोल अदा करते हैं. अब पॉपुलर इंटरनेशनल ट्रेवल गाइड ट्रिपए़डवाइर ने साल 2025 की टॉप 10 होटल (10 Best Hotels For 2025) की लिस्ट जारी की है. इस प्लेटफॉर्म ने वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा रेटिंग वाले गेस्ट हाउस का पता करने के लिए साइट पर लिस्टेड 1.6 मिलियन से अधिक होटलों के एक साल के रिव्यू डेटा का विश्लेषण किया है. आइए जानते हैं दुनिया के टॉप 10 होटल कौन से हैं और भारत से किन होटलों को इस लिस्ट में जगह मिली है.

दुनिया के टॉप 10 होटल (10 Best Hotels In The World For 2025)



सीक्रेट्स अकुमल रेवेरिया माया, मैक्सिको (Secrets Akumal Riviera Maya, Mexico)

Photo Credit: Gokulam Grand Turtle on the Beach

यह होटल रिवेरिया माया के केंद्र में स्थित है. यहां सिर्फ एडल्ट्स ही ठहर सकते हैं. इस होटल में ठहरने के बाद आप अपने साथ एक मैजिकल लग्जरी एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे. होटल में 434 शानदार सुइट्स, 6 ए ला कार्टे रेस्तरां, 7 बार और लाउंज, कई पूल और रात भर एंटरटेनमेंट की सुविधाएं मौजूद हैं. यह मेसोअमेरिकन रीफ के तट पर स्थित है.



ग्रैंडव्रीओ ओशन रिजॉर्ट दानंग, वियतनाम (Grandvrio Ocean Resort Danang, Vietnam)

दानंग शहर और होई एन के ऐतिहासिक गांव के बीच स्थित, यह होटल वियतनाम का सबसे खूबसूरत होटल है. इसमें निजी पूल के साथ 54 विला हैं. यहां जिंदगी मानों ऐसी होगी जैसे आप किसी स्वर्ग में वास कर रहे हैं. यहां आपको सुकून के साथ-साथ लग्जरी लाइफ का भी एहसास होगा. इसके अलावा यहां 96 ऑशियन व्यू रूम, विशाल लेआउट, मॉडर्न फर्नीशिंग, भव्य फिक्चर्स और हाई-क्लास सुविधाएं मिलेंगी.



3. गोकुलम ग्रैंड टर्टल ऑन द बीच, भारत (Gokulam Grand Turtle on the Beach, India)

लिस्ट में भारत के दक्षिणी राज्य केरल का गोकुलम ग्रैंड टर्टल ऑन द बीच होटल भी शामिल हैं, जो कोवलम बीच के किनारे बना है. कोवलम बीच भारत का सबसे पॉपुलर बीच है. होटल की बात करें तो यहां आने वालों को लग्जरी एहसास के साथ-साथ फाइन आर्ट का भी नजारा देखने को मिलेगा. यहां बहुत शांति है. इस होटल में लकड़ी से बने ट्रेडिशनल टच वाले मॉडर्न रूम हैं और यहां खाना विदेशी पर्यटकों को भी खूब भाता है. स्टाफ की शानदार सर्विस भी आपको यहां दोबारा आने पर मजबूर कर देंगी.



रोमांस इस्तांबुल होटल, तुर्की (Romance Istanbul Hotel, Turkiye)

यह होटल शहर की पुरानी सिटी के केंद्र में स्थित है. यह होटल सिर्फ नाम का रोमांटिक नहीं है, बल्कि कपल के लिए इससे बेहतर प्लेस कोई और नहीं है. यहां मेहमानों का खूबसूरत डिजाइन वाले कमरों में स्वागत किया जाता है और तुर्की वैसे भी अपनी मेहमानवाजी के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यह शहर के सबसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक में स्थित है.



5. बुकुटी और तारा बीच रिज़ॉर्ट अरूबा, कैरेबियन (Bucuti & Tara Beach Resort Aruba, Caribbean)

अवॉर्ड विनिंग, ऑनर ऑपरेटड और सिर्फ एडल्ट्स के लिए उपलब्ध यह होटल मेहमानों के रोमांस और हेल्थ का खास ख्याल रखता है. अरूबा के लुभावने ईगल बीच पर मौजूद यह होटल शांति और रोमांस की तलाश करने वाले कपल के लिए बेस्ट है. साइट पर मौजूद अंतरराष्ट्रीय रेस्तरां, एलिमेंट्स, समुद्र के शानदार नजारों के साथ गेस्ट को ब्रेकफास्ट, लंच और लजीज डिनर की भी सुविधा देता है.



6. सेंट एर्मिन होटल, ऑटोग्राफ कलेक्शन, यूके (St. Ermin's Hotel, Autograph Collection, UK)

लंदन के सेंट जेम्स में स्थित सेंट एर्मिन होटल मैरियट के ऑटोग्राफ संग्रह का हिस्सा है. यह शानदार रिट्रीट विंटेज इंटीरियर और मॉडर्न फैसिलिटीज का अनोखा मिश्रण है, जो मेहमानों को शहर की हलचल से एक शांतिपूर्ण वातावरण देता है.



7. हयात ज़िलारा कैप कैना, कैरिबियन (Hyatt Zilara Cap Cana, Caribbean)

कैप कैना के खूबसूरत गेटेड कम्यूनिटी में स्थित एडल्ट्स के लिए एक खूबसूरत रिजॉर्ट है. यहां ट्रॉपिकल पैराडाइस, खूबसूरत समुद्री नजारे और लोकल कल्चर गेस्ट का मन मोह लेंगे. यहां गेस्ट असाधारण सुविधाओं और हाई-क्लास लाइफ का आनंद लेने जाते हैं.



8. फ्रेंच क्वार्टर इन, यूएसए ( French Quarter Inn, USA)

अपने शानदार व खूबसूरत रूम और कॉमन एरिया के लिए चर्चित होटल फ्रेंच क्वार्टर इन यहां आने वाले गेस्ट को एक प्राइवेट और आकर्षक माहौल देता है. अकल्पनीय डेकोरेशन और फर्निशिंग एक कंफर्टेबल और यादगार एक्सपीरियंस का आभास कराता है.



9. चैंडीज विंडी वुड्स, भारत (Chandys Windy Woods, India)

यह होटल केरल के मुन्नार में एक हरे-भरे गांव के पास है. चैंडीज विंडी वुड्स में गर्म पूल, कई एक्टिविटी और आर्टिफिशियल जंगल में घूमने की सुविधाएं हैं. यहां आने वाले मेहमान अक्सर यहां की सर्विस और कर्मचारियों की एक्टिव नेस की खूब तारीफ करते हैं.



10. सियाम वर्ल्ड मालदीव, मालदीव (Siyam World Maldives, Maldives)

बीच के लिए मशहूर मालदीव में यह शानदार रिजॉर्ट समुद्र किनारे है, जहां से सी-फेस के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. यहां शानदार विला और वर्ल्ड लेवल की फेसिलिटिज मिलती हैं. आराम, स्नोर्कलिंग और डाइविंग के लिए यह एकदम बेस्ट प्लेस है. समर वेकेशन में यहां आने का अलग ही मजा है, जो आपको एक शानदार यादें इकट्ठी करके देगा.

ये भी पढ़ें: लंदन से सिडनी के बीच शुरू होगी दुनिया की सबसे लंबी नॉन-स्टॉप फ्लाइट, 20 घंटे के सफर में दो बार दिखेगा सूर्योदय का नजारा