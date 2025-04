दार्जिलिंग जाने से पहले जान लें बजट फ्रेंडली होटल और बेस्ट Cafes के बारे में, कम पैसों में निपट जाएगी ट्रिप

Darjeeling Travel Guide: दार्जिलिंग एक ऐसा ट्रैवल डेस्टिनेशन है, जहां हर कोई अपने परिवार, दोस्तों और लाइफ पार्टनर के साथ आना चाहता है और खिलती हुई धूप में हरे-भरे चाय बागानों, टॉय ट्रेन की सवारी, टाइगर हिल्स के खूबसूरत नजारे, जापानी मंदिर और रॉक गार्डन को एक्सप्लोर करना चाहता है, लेकिन यहां आने से पहले अगर आप इस बात को लेकर टेंशन में हैं कि कहां ठहरें तो यहां हम आपके लिए कुछ शानदार ऑप्शन लेकर आए हैं. जहां आपको लग्जरी होटल से लेकर बजट में स्टे करने का मौका मिलेगा. आइए जानते हैं, इस बारे में.

दार्जिलिंग में लग्जरी होटल में मिलेंगे ये ऑप्शन



अगर आप दार्जिलिंग में लग्जरी होटल की तलाश कर रहे हैं, तो आप ' The Elgin' में बुकिंग कर सकते हैं.जो सबसे पुराना हेरिटेज होटल है, जिसका निर्माण साल 1887 में हुआ था. होटल में तब्दील होने से पहले ये ह कूच बिहार के महाराजा का समर रेजिडेंस हुआ करता था. अगर आप उन लोगों में से है, जिन्हें विंटेज जगह पर स्टे करना पसंद है, तो यकीन मानिए आपको ये जगह काफी पसंद आएगी. बता दें, यहां पर फर्नीचर, लकड़ी के पैनल और होटल में सजावट के सामान से लेकर आर्किटेक्चर सब कुछ आपको पुराने जमाने की याद दिला देगा.



2. बुटीक होटल ( Boutique Hotels)



जो टूरिस्ट्स दार्जिलिंग में ठहरने के लिए किसी स्टाइलिश जगह की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए 'Boutique Hotel' बेस्ट ऑप्शन है. बता दें, हेरिटेज बुटीक होटल अपने आकर्षक कॉटेज और विंटेज सजावट के साथ दार्जिलिंग के ब्रिटिश अतीत की यादों को ताजा करता है. यहां के कमरों में लगी बड़ी खिड़कियों से आपको कंचनजंगा को खूबसूरती देखने को मिलेगी.



3. दार्जिलिंग में बजट में ठहरने के लिए ये हैं ऑप्शन



अगर आप दार्जिलिंग में बजट में ठहरने का ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो आपके लिए 'Zostel Darjeeling' बेस्ट ऑप्शन है. जहां आपको आसानी से सस्ते में कमरे मिल जाएंगे. इसके अलावा आप 'Dekeling Hotel' में भी बुकिंग कर सकते हैं.



दार्जिलिंग में कहां खाएं |Where To Eat In Darjeeling|



अगर आप दार्जिलिंग में हैं, तो आप 'कुंगा रेस्तरां' जा सकते हैं, जहां के थुकपा (तिब्बती नूडल सूप), रसदार मोमोज और सबसे अच्छे पकौड़े खाना न भूलें. वही यहां का 'Glenary's' कैफे ताजी ब्रेड, केक और बेहतरीन हॉट चॉकलेट के लिए फेमस है. इसी से साथ अगर आप स्वादिष्ट खाने के लिए सेंट्रल हेरिटेज होटल में 'आर्केड' जा सकते हैं. जहां भारतीय और कॉन्टिनेंटल डिशेज खा सकते हैं. जो लोग थाई और चाइनीज खाना पसंद करते हैं, उनके लिए ये जगह बेस्ट है.





दार्जिलिंग में यहां से करें शॉपिंग| Where To Shop In Darjeeling|



दार्जिलिंग में बेहतरीन स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, चौरास्ता मार्केट (Chowrasta Market) वह जगह है जहां से आप जी भर शॉपिंग कर सकते हैं. जहां सिर्फ आपको पैदल चलना होगा. यहां छोटी-छोटी दुकानें हैं, जहां से आप ऊनी स्वेटर से लेकर दार्जिलिंग चाय तक खरीद सकते हैं. इसी के साथ अगर आप हैंडीक्राफ्ट सामान खरीदना चाहते हैं, तो 'Tibetan Refugee Self-Help Centre' जा सकते हैं. यहां आप हाथ से बने हुए कालीन, ऊनी शॉल और पारंपरिक तिब्बती हस्तशिल्प खरीद सकते हैं.