एयरलाइन ने कराया रहस्यमयी टूर ! कहां जा रही फ्लाइट किसी को नहीं पता...फिर भी 4 मिनट में बिकी सारी टिकटें

लोगों के मनोरंजन के लिए कंपनियां साल दर साल तरह-तरह के एंटरटेनिंग कॉन्सेप्ट लॉन्च करती रहती हैं. इसमें कंपनी का फायदा और लोगों का एन्जॉय हो जाता है. अब एक एयरलाइन कंपनी ने अलग हटकर कुछ ऐसा किया है, जो एन्जॉयमेंट कम और एक डरावना एक्सपीरियंस ज्यादा देता है. दरअसल, हाल ही में स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस ने कुछ ऐसा कारनामा किया, जो कि चौंकाने वाला है. स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस ने 'डेस्टिनेशन अननोन' नामक एक टूर पैकेज निकाला है, जिसमें हवाई यात्रियों को पता नहीं चलेगा कि उन्हें कहां ले जाया जाएगा. यह मिस्ट्री फ्लाइट खासतौर पर एयरलाइन के यूरोबोनस लॉयल्टी कार्यक्रम के सदस्यों के लिए खुली थी. इस दौरान फ्लाइट रडार 24 को भी अंधेरे में रखा गया था, जिससे लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस बना रहे. यहां तक कि केबिन क्रू को भी नहीं पता कि प्लेन कहां उतरेगा. कमाल की बात तो यह है कि इस 'डेस्टिनेशन अननोन' फ्लाइट की सारी टिकटें महज 4 मिनट में ही बिक गईं.



'डेस्टिनेशन अननोन' फ्लाइट (Airlines mystery destination flight)

स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस का 'डेस्टिनेशन अननोन' फ्लाइट पैकेज उन लोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिन्हें लाइफ में मिस्ट्री रोमांच और एडवेंचर पसंद है. इस टूर पर यात्रियों को नहीं बताया जाता है कि उन्हें आसमान में उड़ा कर कहां ले जाया जाता है. यूरोबोनस फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम के मेंबर अपने पॉइंट का इस्तेमाल उस फ्लाइट के लिए टिकट बुक करने के लिए कर सकते हैं, जिसका डेस्टिनेशन केवल पायलट को ही पता होता है. SAS के वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट और लॉयल्टी एरन बैकस्ट्रोम ने इस पर कहा, 'डेस्टिनेशन अननोन का मकसद लोगों में नई और अनजानी जगहों की खोज की एक्साइटमेंट को जगाने के लिए डिजाइन किया गया है.'



We're in the beautiful city of Seville! 🇪🇸 https://t.co/BOtlpDuyTP pic.twitter.com/GHPXHJMzgN