BWF World Championships Quarterfinal: पीवी सिंधु विश्व चैंपियनशिप से हुईं बाहर, क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशियाई शटलर कुसुमा वर्दानी से मिली हार

PV Sindhu BWF World Championships Quarterfinal: पीवी सिंधु, पुर्त्री वर्दानी से हारकर बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप से हुई बाहर.

BWF World Championships Quarterfinal PV Sindhu vs Putri Wardani: पीवी सिंधु महिला एकल क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की पुर्त्री वर्दानी से हारकर बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप से बाहर हो गईं. कड़ी टक्कर में दुनिया की नौवें नंबर की खिलाड़ी वर्दानी ने अंत में सिंधु को हरा दिया. भारतीय बैडमिंटन स्टार सिंधु, वर्दानी के खिलाफ पहला गेम 21-14 से हार गईं. दूसरे गेम में, सिंधु ने बेहतर प्रदर्शन किया और 21-13 से गेम अपने नाम कर लिया. उन्होंने निर्णायक गेम में भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वर्दानी ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल कर लिया.

END OF CAMPAIGN FOR PV SINDHU! 💔

She lost to Wardani 14-21, 21-13, 16-21 in the Quarter of the Badminton World Championship!

Well Played! 👏 pic.twitter.com/MDX0Mxd6p0

— The Khel India (@TheKhelIndia) August 29, 2025

इससे पहले दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी वी सिंधु ने गुरुवार को यहां विश्व की दूसरे नंबर की खिलाड़ी चीन की वांग झी यी को 21-19, 21-15 से हराकर बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था. 15वीं रैंकिंग की सिंधु, जिन्होंने 2019 में बासेल में विश्व खिताब जीता था, को प्री-क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल करने में 48 मिनट लगे.

पांच बार की विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता सिंधु ने कुछ तीखे हमलों के साथ दमदार शुरुआत की और पहला गेम 21-19 से जीत लिया, जबकि वांग अपने रिटर्न में निष्क्रिय दिखीं. भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे गेम में अपनी लय बरकरार रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया और चीनी खिलाड़ी के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 3-2 कर लिया. सिंधु, जिन्होंने पहले गेम में बुल्गारिया की कालोयाना नलबांटोवा और दूसरे गेम में मलेशिया की करुपाथेवन लेत्शाना को हराया था

