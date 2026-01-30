विज्ञापन
Wi-Fi का फुल फॉर्म क्या होता है? आप भी नहीं जानते होंगे इसका जवाब

आज Wi-Fi का मतलब बस इतना है कि आप बिना तार के इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं.

Wi-Fi, घर हो या ऑफिस, सभी को हर जगह वाई-फाई की जरूरत पड़ती है. इसके बिना डिजिटल रहना मुश्किल है, इसीलिए  Wi-Fi हम सभी के लिए सबसे जरूरी चीज़ बन गया है. अब इतनी जरूरी चीज़ के बारे में कभी सोचा है कि आखिर इसका पूरा नाम क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता होगा? Wi-Fi शब्द के अलावा कभी-भी किसी से इसका दूसरा नाम नहीं सुना. लेकिन आज आपको बताते हैं कि आखिर Wi-Fi का पूरा नाम और उसका मतलब क्या है. 

तो अक्सर लोग मानते हैं कि Wi-Fi का फुल फॉर्म Wireless Fidelity (वायरलेस फेडिलिटी) होता है, लेकिन सच जानकर ज़्यादातर लोग चौंक जाते हैं. दरअसल, Wi-Fi का कोई फुल फॉर्म होता ही नहीं है. यह एक ब्रांड नेम है, जिसे जानबूझकर ऐसा रखा गया ताकि यह “Hi-Fi” यानी High Fidelity जैसा लगे और लोगों को आसानी से याद रहे.

Wi-Fi शब्द को Wi-Fi Alliance ने चुना था ताकि वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को एक आसान और मार्केट-फ्रेंडली नाम दिया जा सके. बाद में प्रचार के लिए 'Wireless Fidelity' शब्द इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म था, ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं.

आज Wi-Fi का मतलब बस इतना है कि आप बिना तार के इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं. यानी अगली बार जब कोई आपसे Wi-Fi का फुल फॉर्म पूछे, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हैं - Wi-Fi का कोई फुल फॉर्म नहीं होता!

