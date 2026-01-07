विज्ञापन
Wi-Fi 8 टेक्नोलॉजी ने मचाया धमाल, जानिए क्यों अभी Wi-Fi 7 राउटर लेना हो सकता है गलती

Wi-Fi 8 स्पीड के मामले में Wi-Fi 7 के बराबर ही होगा, लेकिन इससे कनेक्टिविटी और पावर एफिशिएंसी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

CES 2026 इवेंट में Wi-Fi 8 की काफी चर्चा हो रही है. वाई-फाई की दुनिया में इसके आने से काफी खलबली मच गई है, क्योंकि Wi-Fi 8 अभी मौजूद Wi-Fi 7 से काफी तेज होने वाला है. इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि Wi-Fi 7 को आधिकारिक रूप से 2024 में ही लॉन्च किया गया था और अभी तक बहुत से लोग Wi-Fi 7 राउटर पर शिफ्ट भी नहीं कर पाए हैं. इसी बीच कंपनियों ने Wi-Fi 8 टेक्नोलॉजी को शोकेस कर दिया.

क्या है ये Wi-Fi 8?
Wi-Fi 8 स्पीड के मामले में Wi-Fi 7 के बराबर ही होगा, लेकिन इससे कनेक्टिविटी और पावर एफिशिएंसी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. Wi-Fi 8 का मेन फोकस है कि राउटर से दूरी बढ़ने पर भी इंटरनेट कनेक्शन तेज और स्थिर बना रहे. इसका मतलब यह हुआ कि घर में कई वायरलेस डिवाइस चलने के बावजूद वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और स्मार्ट होम डिवाइसेज़ में सिग्नल ड्रॉप या लैग की समस्या कम होगी.

Wi-Fi 7 जहां 46Gbps तक की स्पीड, बेहद कम लेटेंसी और मल्टी-लिंक ऑपरेशन जैसी सुविधाएं देता है. वहीं, Wi-Fi 8 इन्हीं क्षमताओं को और ज्यादा स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करेगा. यह तकनीक नेटवर्क कंजेशन को कम करने और बेहतर थ्रूपुट देने पर काम करेगी, जिससे यूज़र एक्सपीरियंस और स्मूद हो जाएगा.

लेकिन बता दें कि Wi-Fi 8 का फाइनल स्टैंडर्ड 2028 तक ही तय होगा. हालांकि Asus जैसी कंपनियां पहले से ही Wi-Fi 8 राउटर पर काम कर रही हैं और 2026 के अंत तक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड के आधार पर प्रोडक्ट लाने की तैयारी में हैं. ऐसे में अगर आपके सामने Wi-Fi 7 और शुरुआती Wi-Fi 8 राउटर में से चुनने का विकल्प आता है, तो Wi-Fi 8 को चुनना भविष्य के लिहाज से ज्यादा समझदारी भरा फैसला हो सकता है.

CES 2026 में Wi-Fi 8 दिखाने वाली कंपनियां
बता दें, CES 2026 में Asus ने अपना ROG NeoCore Wi-Fi 8 राउटर कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया. Broadcom ने भी Wi-Fi 8 को लेकर बड़ा कदम उठाया और अपने नए चिपसेट्स पेश किए, जो भविष्य के होम राउटर और गेटवे डिवाइसेज़ में इस्तेमाल होंगे. MediaTek ने भी अपनी Filogic 8000 सीरीज़ के Wi-Fi 8 चिप्स का ऐलान किया है, जो सिर्फ राउटर ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी और स्मार्ट होम डिवाइसेज़ में भी इस्तेमाल होंगे. आने वाले महीनों में Wi-Fi 8 सपोर्ट करने वाले कई कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स बाजार में देखने को मिल सकते हैं.

