विज्ञापन
विशेष लिंक

WhatsApp में आ रहा है बड़ा बदलाव! जल्द Status दिखेगा कहीं और

फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग और डेवलपमेंट स्टेज में है. अगर यह अपडेट रोलआउट होता है, तो WhatsApp का इंटरफेस पहले से ज्यादा सुविधाजनक और यूजर-फ्रेंडली बन सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
WhatsApp में आ रहा है बड़ा बदलाव! जल्द Status दिखेगा कहीं और

WhatsApp जल्द ही एक नया फीचर लाने की तैयारी में है, जिससे Status अपडेट देखना और भी आसान हो जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी स्टेटस अपडेट को ऐप के टॉप बार में दिखाने की तैयारी कर रही है. फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे जल्द ही यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है. इस बदलाव का मकसद यूजर्स को ज्यादा तेज और आसान एक्सेस देना है, ताकि उन्हें स्टेटस देखने के लिए अलग से टैब बदलने की जरूरत न पड़े.

Latest and Breaking News on NDTV

इस अपडेट से यूजर्स को स्टेटस और सेटिंग्स पेज तक पहुंचने के लिए दो अलग-अलग एंट्री पॉइंट मिल सकते हैं. पहला एंट्री पॉइंट ऐप के टॉप बार में होगा, जहां प्रोफाइल आइकन दिखाई देता है. वहीं से यूजर्स सीधे स्टेटस या प्रोफाइल से जुड़े ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे. दूसरा एंट्री पॉइंट नीचे दिए गए नेविगेशन बार में होगा, जिसे 'You' टैब के नाम से जाना जाता है. इस तरह यूजर्स अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी रास्ते से स्टेटस सेक्शन तक पहुंच सकते हैं.

इस अपडेट के बाद जिन लोगों से आप सबसे ज्यादा चैट करते हैं, उनके स्टेटस अपडेट स्क्रीन के सबसे ऊपर, यानी चैट टैब में ही दिखाई दे सकते हैं. इसका फायदा यह होगा कि आपको स्टेटस देखने के लिए चैट स्क्रीन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अपनी बातचीत के साथ-साथ आसानी से लेटेस्ट अपडेट भी देख सकेंगे. इससे ऐप का इस्तेमाल और भी स्मूद और तेज हो जाएगा.

इस फीचर में यह भी ध्यान रखा गया है कि जिन कॉन्टैक्ट्स को आपने हाइड किया हुआ है, उनके स्टेटस इस नई लाइन में दिखाई नहीं देंगे यानी आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स पहले की तरह ही काम करती रहेंगी. 

फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग और डेवलपमेंट स्टेज में है. अगर यह अपडेट रोलआउट होता है, तो WhatsApp का इंटरफेस पहले से ज्यादा सुविधाजनक और यूजर-फ्रेंडली बन सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
WhatsApp, WhatsApp Status, WhatsApp Update
Get App for Better Experience
Install Now