WhatsApp में आ रहा है बड़ा बदलाव! जल्द Status दिखेगा कहीं और

WhatsApp जल्द ही एक नया फीचर लाने की तैयारी में है, जिससे Status अपडेट देखना और भी आसान हो जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी स्टेटस अपडेट को ऐप के टॉप बार में दिखाने की तैयारी कर रही है. फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे जल्द ही यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है. इस बदलाव का मकसद यूजर्स को ज्यादा तेज और आसान एक्सेस देना है, ताकि उन्हें स्टेटस देखने के लिए अलग से टैब बदलने की जरूरत न पड़े.

इस अपडेट से यूजर्स को स्टेटस और सेटिंग्स पेज तक पहुंचने के लिए दो अलग-अलग एंट्री पॉइंट मिल सकते हैं. पहला एंट्री पॉइंट ऐप के टॉप बार में होगा, जहां प्रोफाइल आइकन दिखाई देता है. वहीं से यूजर्स सीधे स्टेटस या प्रोफाइल से जुड़े ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे. दूसरा एंट्री पॉइंट नीचे दिए गए नेविगेशन बार में होगा, जिसे 'You' टैब के नाम से जाना जाता है. इस तरह यूजर्स अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी रास्ते से स्टेटस सेक्शन तक पहुंच सकते हैं.

इस अपडेट के बाद जिन लोगों से आप सबसे ज्यादा चैट करते हैं, उनके स्टेटस अपडेट स्क्रीन के सबसे ऊपर, यानी चैट टैब में ही दिखाई दे सकते हैं. इसका फायदा यह होगा कि आपको स्टेटस देखने के लिए चैट स्क्रीन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अपनी बातचीत के साथ-साथ आसानी से लेटेस्ट अपडेट भी देख सकेंगे. इससे ऐप का इस्तेमाल और भी स्मूद और तेज हो जाएगा.

इस फीचर में यह भी ध्यान रखा गया है कि जिन कॉन्टैक्ट्स को आपने हाइड किया हुआ है, उनके स्टेटस इस नई लाइन में दिखाई नहीं देंगे यानी आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स पहले की तरह ही काम करती रहेंगी.

फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग और डेवलपमेंट स्टेज में है. अगर यह अपडेट रोलआउट होता है, तो WhatsApp का इंटरफेस पहले से ज्यादा सुविधाजनक और यूजर-फ्रेंडली बन सकता है.