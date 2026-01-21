विज्ञापन
27 जनवरी को भारत में आ रहा है Vivo X200T, ZEISS कैमरा और दमदार प्रोसेसर के साथ

रिपोर्ट्स के अनुसार 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत करीब 59,999 रुपये हो सकती है, जबकि 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत लगभग 69,999 रुपये बताई जा रही है. 

Vivo भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo X200T लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी के मुताबिक यह फोन 27 जनवरी दोपहर 12 बजे भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा. लॉन्च के बाद यह स्मार्टफोन Flipkart, Vivo इंडिया स्टोर और देशभर के ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा. Vivo X200T, X200 सीरीज का हिस्सा है. हालांकि हाल ही में X300 सीरीज ने भारत में एंट्री की थी, लेकिन Vivo ने साफ कर दिया है कि X200T उसी सीरीज से जुड़ा फोन है, जिसे अब नए और दमदार फीचर्स के साथ लॉन्च किया जा रहा है. 

ZEISS का दमदार कैमरा
Vivo X200T का सबसे बड़ा आकर्षण इसका कैमरा सिस्टम है. इस स्मार्टफोन में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें तीनों कैमरे 50 मेगापिक्सल के होंगे. खास बात यह है कि ये सभी कैमरे ZEISS द्वारा ट्यून किए गए हैं, जिससे फोटो और वीडियो क्वालिटी में प्रोफेशनल टच देखने को मिलेगा. कंपनी ने कन्फर्म किया है कि यह फोन 10x तक जूम सपोर्ट करेगा, जिससे दूर की चीज़ों की तस्वीरें भी साफ और डिटेल्ड ली जा सकेंगी.

Vivo X200T में AI Landscape Master जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलेंगे, जो हाल के Vivo फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में देखे गए हैं. यह फीचर खासतौर पर लैंडस्केप और नेचर फोटोग्राफी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.

Vivo X200T स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 9400 Plus चिपसेट दिया जाएगा. यह प्रोसेसर फिलहाल Dimensity 9500 से थोड़ा नीचे माना जाता है, जो Vivo X300 और X300 Pro जैसे टॉप फ्लैगशिप फोन्स में इस्तेमाल हो रहा है. इसके बावजूद Dimensity 9400 Plus को हाई-एंड परफॉर्मेंस, बेहतर पावर एफिशिएंसी और स्मूद मल्टीटास्किंग के लिए जाना जाता है. Vivo X200T बॉक्स से बाहर Android 16 पर आधारित OriginOS 6 के साथ आएगा. इसका मतलब है कि यूज़र्स को लेटेस्ट Android फीचर्स, बेहतर सिक्योरिटी और नया यूज़र इंटरफेस मिलेगा.

Vivo X200T की कीमत
रिपोर्ट्स के अनुसार 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत करीब 59,999 रुपये हो सकती है, जबकि 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत लगभग 69,999 रुपये बताई जा रही है. 

