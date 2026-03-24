Vivo V70 FE इंडिया लॉन्च कन्फर्म: 200MP कैमरा और 7,000mAh की 'बाहुबली' बैटरी, जानें लीक हुई कीमत!

Vivo कंपनी जल्द ही भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo V70 FE लॉन्च करने जा रही है. इस फोन में 200 मेगापिक्सल का पावरफुल कैमरा मिलेगा, जो इसे खास बनाता है. यह फोन Vivo की V70 सीरीज का तीसरा मॉडल होगा, जिसमें पहले से Vivo V70 और V70 Elite शामिल हैं.

फोन के डिजाइन की बात करें तो इसमें ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिखाया गया है, जिसमें मुख्य कैमरा 200MP का होगा. फोन दो खूबसूरत रंगों ग्रीन और पिंक में आएगा, जो खासकर यूथ और स्टाइल पसंद करने वालों को आकर्षित करेगा.

डिजाइन और कैमरा फीचर्स

माइक्रोसाइट पर फोन का डिजाइन काफी प्रीमियम नजर आता है. इसमें पीछे की तरफ पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें दो कैमरे मौजूद हैं. खास बात यह है कि इसमें OIS यानी Optical Image Stabilisation सपोर्ट मिलेगा, जिससे फोटो और वीडियो दोनों में ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी.

फोन के बैक पैनल पर एक यूनिक पैरेलल लाइन डिजाइन भी दिया गया है, जो इसे बाकी स्मार्टफोन्स से अलग बनाता है. हालांकि अभी सभी फीचर्स सामने नहीं आए हैं, लेकिन कंपनी 26 मार्च को और जानकारी शेयर कर सकती है.

कीमत और लॉन्च डेट

टेक एक्सपर्ट्स के अनुसार, Vivo V70 FE भारत में 2 अप्रैल को लॉन्च हो सकता है, हालांकि कंपनी ने अभी इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है. यह फोन दो वेरिएंट्स में आ सकता है पहला 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ, और दूसरा 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ.

कीमत की बात करें तो यह फोन ₹35,000 से कम में लॉन्च हो सकता है. शुरुआती ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट के साथ इसकी बेस वेरिएंट की कीमत करीब ₹30,000 तक हो सकती है, जिससे यह मिड-रेंज सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बन सकता है.

स्पेसिफिकेशन्स और परफॉर्मेंस

Vivo V70 FE पहले इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुका है, जहां इसके फीचर्स सामने आए हैं. इस फोन में 6.83 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K रिजॉल्यूशन के साथ आती है. इसकी ब्राइटनेस 1900 निट्स तक जाती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है.

परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7360 प्रोसेसर दिया गया है, जो तेज और स्मूद काम करता है. यह फोन 12GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज के साथ आ सकता है, जिससे आप बिना किसी लैग के मल्टीटास्किंग कर सकते हैं.

बैटरी की बात करें तो इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक चलती है. साथ ही 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाएगा. इसके अलावा फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है, यानी यह धूल और पानी से भी सुरक्षित रहेगा.