2026 में स्मार्टफोन होंगे महंगे! Nothing के CEO Carl Pei ने दी बड़ी चेतावनी

Carl Pei के मुताबिक, स्मार्टफोन बनाने की पूरी कीमत तय करने की प्रक्रिया ही बदल गई है. अगर कोई जरूरी पार्ट, जो हर साल सस्ता होता था, अचानक बहुत महंगा हो जाए, तो कंपनियों के पास मुश्किल विकल्प ही बचते हैं.

हमें अपने बजट में अच्छे फीचर वाले स्मार्टफोन अभी तक आसानी से मिल जाया करते थे. लेकिन साल 2026 में अब ये काम मुश्किल होगा, क्योंकि मोबाइल के दामों में इजाफा होने वाला है. यानी अब आपको आपके पसंदीदा स्मार्टफोन महंगे दामों में मिलेंगे. ऐसा कहना है Nothing के CEO Carl Pei का, उनके मुताबिक 2026 स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए काफी मुश्किल साल साबित हो सकता है और फोन की कीमतें बढ़ना लगभग तय है. 

आखिर क्यों महंगे होंगे स्मार्टफोन?
Nothing के CEO का मानना है कि इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI है. जो मेमोरी चिप्स पहले स्मार्टफोन में इस्तेमाल होती थीं, वही अब बड़े-बड़े AI डेटा सेंटर्स में भारी मात्रा में लग रही हैं. AI कंपनियां आने वाले कई सालों की सप्लाई पहले ही बुक कर रही हैं, ताकि उनके सिस्टम बिना रुकावट काम कर सकें. ऐसे में मेमोरी सप्लायर्स के लिए स्मार्टफोन अब प्राथमिकता नहीं रह गए हैं. 

सारे पार्ट्स भी महंगे
Carl Pei के मुताबिक, स्मार्टफोन बनाने की पूरी कीमत तय करने की प्रक्रिया ही बदल गई है. अगर कोई जरूरी पार्ट, जो हर साल सस्ता होता था, अचानक बहुत महंगा हो जाए, तो कंपनियों के पास मुश्किल विकल्प ही बचते हैं. या तो उन्हें फोन की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, या फिर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन में कटौती करनी होगी, ताकि लागत को कंट्रोल किया जा सके. 

स्मार्टफोन कंपनियां पिछले एक दशक से एक ही फॉर्मूले पर काम कर रही थीं. हर साल मोबाइल के जरूरी पार्ट्स जैसे मेमोरी और डिस्प्ले सस्ते होते जाते थे, जिससे कंपनियां कम कीमत में ज्यादा बेहतर फोन बना पाती थीं. लेकिन अब यह स्थिति बदल चुकी है. Pei का कहना है कि अब यह मानकर चलना गलत होगा कि आने वाले समय में कंपोनेंट्स की कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी.

उनके अनुसार, कम कीमत में ज्यादा फीचर्स देने वाला पुराना मॉडल अब लंबे समय तक चल पाना मुश्किल है. इसका सबसे ज्यादा असर बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन्स पर पड़ेगा, क्योंकि इन सेगमेंट्स में पहले से ही कंपनियों का मुनाफा बहुत कम होता है. Carl Pei का मानना है कि आने वाले समय में इनमें से कुछ कैटेगरी छोटी हो सकती हैं या धीरे-धीरे बाजार से गायब भी हो सकती हैं.

