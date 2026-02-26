विज्ञापन
Samsung के सस्ते स्मार्टफोन भी होंगे AI से लैस, लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, ये होगा खास

Samsung Galaxy S26: कंपनी ने हाल ही में 15,000 रुपये की शुरुआती कीमत में गैलेक्सी A07 5जी मॉडल बाजार में उतारा है, जिसमें एआई से जुड़े फीचर दिए गए हैं.

सैमसंग के सस्ते स्मार्टफोन भी होंगे AI से लैस
Samsung Galaxy S26: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग AI को अब अपने सस्ते स्मार्टफोन में भी मुहैया कराने जा रही है, ताकि आम उपभोक्ताओं को भी एआई सुविधाओं के लाभ मिल सकें. कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने तीसरी पीढ़ी की गैलेक्सी एआई सीरीज का प्रीमियम स्मार्टफोन ‘S26' पेश करने के मौके पर बुधवार को यह जानकारी दी. सैमसंग इंडिया के एमएक्स बिजनेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजू पुल्लन ने कहा कि कंपनी एआई फीचर को अब अपने सबसे सस्ते मॉडल तक ले जा रही है.

सस्ते मॉडल में भी होगा AI फीचर

कंपनी ने हाल ही में 15,000 रुपये की शुरुआती कीमत में गैलेक्सी A07 5जी मॉडल बाजार में उतारा है, जिसमें एआई से जुड़े फीचर दिए गए हैं. पुल्लन ने पीटीआई के साथ बातचीत में कहा कि हम अब एआई फीचर को शुरुआती स्तर के मॉडल तक लेकर आ रहे हैं और इसी तरह हम पूरे स्मार्टफोन बाजार का विस्तार करेंगे. किफायती फोन में एआई फीचर देने से कंपनी के मुनाफे और लागत पर पड़ने वाले असर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कंपनी का मुख्य ध्यान उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देने पर है. इसके लिए सैमसंग विभिन्न प्रौद्योगिकी मंचों एवं साझेदार कंपनियों के साथ काम कर रही है.

एआई फीचर से फोन रोजमर्रा के काम आसान कर सकता है. जैसे बेहतर फोटो एडिटिंग, कॉल और मैसेज का स्मार्ट समरी, भाषा अनुवाद, वॉयस कमांड से काम और बैटरी आदि. अब ये सुविधाएं सिर्फ महंगे फोन तक सीमित नहीं रहेंगी. पुल्लन ने अनुमान जताया कि वर्ष 2026 में गैलेक्सी ए-सीरीज के फोन की बिक्री 10 करोड़ इकाई के आंकड़े को पार कर जाएगी. सैमसंग के प्रीमियम मॉडल S26 की पेशकश पर उन्होंने कहा कि इस गैलेक्सी एआई फोन के साथ स्मार्टफोन उद्योग में बड़ा बदलाव आने जा रहा है.

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब पारंपरिक स्मार्टफोन का दौर खत्म हो रहा है. अब एआई फोन का युग शुरू होगा. इस फोन के एआई फीचर स्मार्टफोन अनुभव को अगले स्तर तक ले जाएंगे. सैमसंग अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए दूसरी एवं तीसरी श्रेणी के शहरों में खुदरा नेटवर्क मजबूत कर रही है. देशभर में 10,000 से ज्यादा स्टोर पर ‘एक्सपीरियंस पॉइंट' बनाए जाएंगे, जहां ग्राहक एआई फीचर को आजमा सकेंगे. बाजार शोध संस्था काउंटरपॉइंट के मुताबिक, दिसंबर, 2025 तिमाही में भारत की स्मार्टफोन बिक्री में सैमसंग की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत रही, जबकि एप्पल की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत थी. वीवो और ओप्पो जैसी कंपनियां भी बाजार में मजबूत स्थिति में हैं.

