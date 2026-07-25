Jio का नया Freedom Pack लॉन्च, 15 महीने की वैलिडिटी, कीमत 10 हजार, बेनिफिट्स भी भरपूर, देखें सभी फायदे

Reliance Jio ने अपने Home Broadband ग्राहकों के लिए 10,000 रुपये का नया Freedom Pack लॉन्च किया है. यह नया प्लान कंपनी ने Independence Day 2026 के मौके पर पेश किया है. यह ऑफर Jio Fiber और Jio AirFiber दोनों ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. खास बात यह है कि इस प्लान में 15 महीने की वैधता मिलती है, जो फिलहाल Jio के किसी अन्य ब्रॉडबैंड प्लान में उपलब्ध नहीं है. ग्राहक इस प्लान को Jio की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए खरीद सकते हैं.

15 महीने तक मिलेगा 100Mbps इंटरनेट

Reliance Jio के 10,000 रुपये वाले Freedom Pack में ग्राहकों को 15 महीने की सर्विस वैधता मिलती है. इस दौरान 100Mbps की डाउनलोड और अपलोड स्पीड उपलब्ध कराई जाती है. प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग भी शामिल है. इसके अलावा ग्राहक JioTV App के जरिए 1,000 से ज्यादा TV चैनल भी देख सकते हैं.

12 OTT प्लेटफॉर्म का मिलेगा एक्सेस

इस Freedom Pack के साथ Jio अपने ग्राहकों को 12 OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी दे रहा है. इनमें JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, SunNXT, HoiChoi, Discovery+, TimesPlay, TarangPlus, ErosNow, Lionsgate Play, ShemarooMe और ETV Win शामिल हैं. इन OTT सब्सक्रिप्शन की मदद से यूजर अपने पसंदीदा शो, फिल्में और वेब सीरीज मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और अन्य डिवाइस पर देख सकते हैं.

मुफ्त मिलेगा Set-Top Box

Jio के इस प्लान के साथ ग्राहकों को कंपनी की ओर से फ्री Set-Top Box (STB) भी दिया जाएगा. इस STB की मदद से यूजर अपने टीवी पर OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट आसानी से देख सकेंगे. ऐसे में अलग से DTH कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. टीवी चैनल और OTT कंटेंट दोनों की सुविधा एक ही प्लान में मिल जाएगी.

JioPC की भी मिलेगी सुविधा

इस प्लान के साथ ग्राहकों को JioPC की सुविधा भी मिलेगी. JioPC एक Cloud Computing सेवा है, जिसकी मदद से यूजर अपने टीवी पर भी कंप्यूटर जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. कंपनी का कहना है कि यह प्लान उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है जो हाई-स्पीड इंटरनेट, टीवी चैनल, OTT एंटरटेनमेंट और अतिरिक्त डिजिटल सेवाएं एक ही पैकेज में चाहते हैं.

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