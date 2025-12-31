विज्ञापन
OpenAI का नया Free AI मॉडल! o1 Mini से अब आसान होंगे Math के मुश्किल सवाल

सबसे पहले ChatGPT खोलें और एक नई बातचीत शुरू करें. इसके बाद स्क्रीन के ऊपर की तरफ 'ChatGPT Auto' पर क्लिक करें. यहां आपको 'Alpha Models' का विकल्प दिखेगा, जिसमें से 'o1-mini' को चुनना होगा.

हाल ही में OpenAI ने दुनिया भर में अपना नया o1 मॉडल लॉन्च किया है. यह मॉडल खास तौर पर जटिल समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है. OpenAI के मुताबिक, यह उनका पहला ऐसा मॉडल है जिसे खास रूप से 'रीजनिंग' लगाकर समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार किया गया है. यह गणित, कोडिंग के मुश्किल सवालों को समझने और हल करने में पहले के मुकाबले ज्यादा सक्षम है. कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में इसके अपडेट्स के जरिए यह मॉडल PhD लेवल तक के वैज्ञानिक सवालों के जवाब देने में भी सक्षम हो सकता है.

o1 के साथ आया सस्ता और तेज o1 Mini
OpenAI ने o1 मॉडल के साथ o1-mini नाम का एक हल्का वर्जन भी पेश किया है. नाम से ही साफ है कि यह वर्जन o1-preview के मुकाबले सस्ता और फीचर्स में थोड़ा सीमित है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी क्षमता कम है. o1-mini एक तेज और किफायती रीजनिंग मॉडल है, उन यूजर्स के लिए जिन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज बेस की जरूरत नहीं है.

o1 Mini सभी के लिए फ्री
जहां ChatGPT Plus और Team यूजर्स को o1 मॉडल्स का एक्सेस मिलता है. वहीं, अच्छी खबर यह है कि o1-mini अब सभी यूज़र्स के लिए फ्री में उपलब्ध है. यानी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के भी आप इस नए रीजनिंग मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं. लॉन्च के समय OpenAI ने कुछ लिमिट्स भी तय की हैं. o1-preview के लिए हफ्ते में 30 मैसेज और o1-mini के लिए 50 मैसेज की लिमिट रखी गई है. दोनों मॉडल्स को ChatGPT के मॉडल पिकर से मैन्युअली चुना जा सकता है.

डेस्कटॉप पर o1 Mini का इस्तेमाल
सबसे पहले ChatGPT खोलें और एक नई बातचीत शुरू करें. इसके बाद स्क्रीन के ऊपर की तरफ 'ChatGPT Auto' पर क्लिक करें. यहां आपको 'Alpha Models' का विकल्प दिखेगा, जिसमें से 'o1-mini' को चुनना होगा. जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे, 'ChatGPT Auto' की जगह 'ChatGPT Alpha' लिखा हुआ नजर आएगा, जिससे यह कन्फर्म हो जाएगा कि आप o1-mini मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं.

मोबाइल ऐप में इस्तेमाल
मोबाइल ऐप में o1-mini का इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा अलग है. यहां आपको किसी भी ChatGPT जवाब पर लॉन्ग प्रेस करना होगा. इसके बाद नीचे दिए गए मेन्यू में 'Change model' का ऑप्शन दिखाई देगा. वहां आपको 'Alpha [gpt-4o]' मॉडल दिखेगा, जिसे चुनकर आप o1-mini वर्जन पर स्विच कर सकते हैं और फ्री में इसका उपयोग शुरू कर सकते हैं.

