Moto G Max vs Redmi Note 17 vs OnePlus Nord CE6 Lite: 30 हजार से कम में कौन है दमदार फोन?

Moto G Max vs Redmi Note 17 vs OnePlus Nord CE6 Lite: हाल ही में भारत में Moto G Max को लॉन्च किया गया है. इसकी कीमत लगभग Redmi Note 17 और OnePlus Nord CE6 Lite वाले सेगमेंट में है. तीनों फोन अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं और फिलहाल भारत में 30,000 रुपये से कम कीमत में मिलने वाले अच्छे स्मार्टफोन में शामिल हैं. अगर आप भी कंफ्यूज है कि आपके लिए तीनों फोन में से कौन-सा अच्छा रहेगा, आइए आपको तीनों फोन की खासियत और खामियों के बारे में बताते हैं.

Moto G Max का फोकस कैमरा और ऑडियो पर है, Redmi Note 17 डिस्प्ले और बैटरी पर ज्यादा ध्यान देता है, जबकि OnePlus Nord CE6 Lite पूरे दिन के परफॉर्मेंस और तेज चार्जिंग पर फोकस करता है. ऐसे में इन तीनों में से किसी एक को चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इसलिए सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपकी जरूरत इन तीनों में से किस फोन की खूबियों से सबसे ज्यादा मेल खाती है.

Nord CE6 Lite इस कीमत में सबसे ज्यादा विकल्प देता है और यह तीन रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है. Moto G Max और Redmi Note 17 दोनों की शुरुआती कीमत 27,999 रुपये है, जबकि Redmi Note 17 के 8GB रैम वाले वैरिएंट की कीमत 30,999 रुपये तक जाती है.

डिजाइन और बिल्ड

तीनों फोन में धूल और पानी के छींटों से बचाव के लिए IP64 रेटिंग के साथ MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन दिया गया है. हालांकि, Redmi Note 17 यहां अलग है. इसमें IP65 रेटिंग मिलती है, जो पानी के छींटों के अलावा कम दबाव वाली पानी की धार से भी सुरक्षा देती है. बारिश या धूल वाले माहौल में बाहर फोन इस्तेमाल करने के मामले में Note 17 को बढ़त मिलती है.

Moto G Max और Note 17 दोनों के फ्रंट पर Corning Gorilla Glass 7i दिया गया है. Redmi Note 17 तीनों में सबसे भारी फोन है और इसका वजन 225 ग्राम है. इसके बाद Moto G Max का वजन 213 ग्राम और Nord CE6 Lite का वजन 208 ग्राम है. Moto G Max को Pantone की ओर से चुने गए Stargazer, Alaskan Blue और Malaga रंगों में पेश किया गया है. Redmi Note 17 Arctic Blue, Starlight Purple और Dark Night रंगों में आता है. वहीं Nord CE6 Lite सिर्फ Vivid Mint और Hyper Black रंगों में उपलब्ध है.

डिस्प्ले

Redmi Note 17 में 6.9 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 1,800 निट्स है. इसमें कम ब्लू लाइट और PWM के लिए TÜV Rheinland सर्टिफिकेशन दिया गया है. इसके अलावा HydroTouch 2.0 फीचर भी है, जो गीली उंगलियों से टच करने पर बेहतर रिस्पॉन्स देने में मदद करता है. वीडियो देखने और दूसरे मीडिया कंटेंट के लिए AMOLED पैनल का कॉन्ट्रास्ट, रंगों की गहराई और बाहर इस्तेमाल के दौरान विजिबिलिटी बाकी दोनों फोन के LCD पैनल से काफी बेहतर है.

Moto G Max और Nord CE6 Lite दोनों में 6.72 इंच के FHD+ LCD पैनल मिलते हैं. Moto G Max में 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है और हाई ब्राइटनेस मोड में इसकी ब्राइटनेस 1,050 निट्स तक जाती है. इसमें Motorola का Water Touch फीचर भी है, जो गीले हाथों से फोन इस्तेमाल करने में मदद करता है.

Nord CE6 Lite में 144Hz रिफ्रेश रेट मिलता है और इसकी ब्राइटनेस 1,000 निट्स तक जाती है. इसमें 240Hz टच सैंपलिंग रेट भी है. ऐसे में तीनों में Nord CE6 Lite की LCD स्क्रीन सबसे ज्यादा स्मूद स्क्रॉलिंग देती है.

अगर डिस्प्ले आपकी पहली प्राथमिकता नहीं है, तब भी गेमिंग और रोजाना स्क्रॉलिंग में Nord CE6 Lite का 144Hz रिफ्रेश रेट, Moto G Max के 120Hz के मुकाबले एक जरूरी बढ़त देता है.

परफॉर्मेंस

Moto G Max में Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट दिया गया है, जो Redmi Note 17 में मौजूद Snapdragon 4 Gen 4 से एक लेवल ऊपर है.

वहीं Nord CE6 Lite में Dimensity 7400 Apex चिपसेट दिया गया है. कंपनी के मुताबिक, यह AnTuTu पर 10,30,000 से ज्यादा का स्कोर हासिल करता है और पिछले मॉडल के मुकाबले 43 प्रतिशत बेहतर परफॉर्मेंस देता है.

रोजाना के सामान्य कामों के लिए तीनों फोन बिना किसी परेशानी के काम कर सकते हैं. हालांकि, लंबे समय तक गेमिंग या भारी मल्टीटास्किंग के दौरान इनके बीच का अंतर ज्यादा दिखाई देता है. एक खास अंतर ऐसा भी है जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता. Moto G Max में 6GB LPDDR5X रैम दी गई है, जिसकी बैंडविड्थ Nord CE6 Lite और Redmi Note 17 में मौजूद LPDDR4X रैम से ज्यादा है.

दोनों दूसरे फोन में ज्यादा रैम मिल सकती है, लेकिन वह पुराने LPDDR4X स्टैंडर्ड पर आधारित है. ज्यादातर यूजर्स के लिए इसका रियल अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन इस कीमत वाले फोन में ये बात जानना जरूरी है. Nord CE6 Lite में Bypass Charging भी मिलता है. ये फीचर हैवी वर्क करते समय पावर को बैटरी से होकर भेजने के बजाय सीधे चार्जिंग केबल से फोन के प्रोसेसर तक पहुंचाता है.

कैमरा

Moto G Max में 50MP Sony LYT-600 प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है. इसके साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 118 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिलता है. फ्रंट में 32MP क्वाड-पिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है. Sony LYT-600 इस कीमत में एक अच्छा कैमरा सेंसर माना जाता है. अल्ट्रा-वाइड कैमरा ज्यादा चौड़े शॉट लेने के लिए दूसरा विकल्प देता है, जबकि 32MP सेल्फी कैमरा इन तीनों फोन में सबसे ज्यादा रेजॉल्यूशन वाला फ्रंट कैमरा है.

Nord CE6 Lite में 50MP Omnivision OV50D40 प्राइमरी कैमरा दिया गया है. इसमें 1/2.88 इंच सेंसर और f/1.8 अपर्चर है. इसके साथ 2MP मोनोक्रोम डेप्थ-असिस्ट कैमरा मिलता है. इसका प्राइमरी सेंसर Moto G Max के सेंसर से छोटा है और 2MP वाला दूसरा कैमरा फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा फायदा नहीं देता. इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा है, जिसमें OIS नहीं मिलता. फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग अधिकतम 4K 30fps तक की जा सकती है.

Redmi Note 17 में सिर्फ एक 50MP रियर कैमरा दिया गया है. इसमें अल्ट्रा-वाइड कैमरा नहीं है. फ्रंट में 8MP कैमरा मिलता है, जिसमें ऑटोफोकस नहीं दिया गया है. 27,999 रुपये की कीमत पर अल्ट्रा-वाइड कैमरे का न होना एक महत्वपूर्ण कमी है, जिसे खरीदारी से पहले ध्यान में रखना चाहिए. अगर फोटोग्राफी आपकी प्राथमिकता है, तो इन तीनों में Redmi Note 17 सबसे कमजोर विकल्प है. कैमरे के मामले में Moto G Max साफ तौर पर सबसे बेहतर विकल्प है. दोनों दूसरे फोन में अल्ट्रा-वाइड कैमरा नहीं है और न ही उनका फ्रंट कैमरा Moto G Max के 32MP कैमरे के करीब आता है.

बैटरी और चार्जिंग

Redmi Note 17 में 8,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है, जो इन तीनों में सबसे बड़ी है. सामान्य इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को इससे कई दिनों तक चलने वाली बैटरी मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है. इसके साथ 45W चार्जिंग भी दी गई है, जिससे यह Moto G Max की तुलना में तेजी से चार्ज हो जाता है.

Moto G Max का मामला थोड़ा अलग है. फोन 30W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में 33W का चार्जर मिलता है. इसका मतलब है कि फोन अपनी अधिकतम 30W चार्जिंग स्पीड पर ही चार्ज होगा, न कि चार्जर की 33W क्षमता पर.

Nord CE6 Lite में भी 45W वायर्ड चार्जिंग मिलती है. इसकी बैटरी Redmi Note 17 से छोटी है, लेकिन Bypass Charging फीचर इसे चार्जिंग के दौरान गेमिंग के लिए सबसे बेहतर विकल्प बनाता है.

सॉफ्टवेयर और अपडेट

सॉफ्टवेयर सपोर्ट के मामले में Redmi Note 17 स्पष्ट रूप से सबसे आगे है. कंपनी इसमें चार OS अपग्रेड और छह साल तक सुरक्षा अपडेट देने का वादा करती है. Moto G Max और Nord CE6 Lite में सिर्फ दो OS अपग्रेड मिलते हैं. सुरक्षा अपडेट की अवधि भी तीन से चार साल तक है, जो इस कीमत वाले फोन के बाजार की मौजूदा उम्मीदों से कम है.

फैसला

अगर आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता कैमरा क्वालिटी है, तो Moto G Max चुनना बेहतर रहेगा. इसमें Sony LYT-600 सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 32MP फ्रंट कैमरा इसे इन तीनों में सबसे बेहतर कैमरा फोन बनाते हैं. इसके अलावा 3.5mm हेडफोन जैक और Dolby Atmos वाले स्टीरियो स्पीकर भी इस तुलना में सिर्फ Moto G Max में मिलते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको धीमी चार्जिंग और कम सॉफ्टवेयर सपोर्ट ड्यूरेशन को एक्सेप्ट करना होगा.

अगर आपका ज्यादातर समय वीडियो देखने में जाता है या आप फोन का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और आपको सबसे बड़ी बैटरी चाहिए, तो Redmi Note 17 बेहतर विकल्प है. इसकी 8,000mAh बैटरी और AMOLED डिस्प्ले इस तुलना में इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं. हालांकि, इसके बदले कैमरा सेटअप में समझौता करना पड़ता है.

अगर आप कम कीमत में सबसे बैलेंस्ड ऑल-राउंड फोन चाहते हैं, तो Nord CE6 Lite पर विचार किया जा सकता है. इसकी शुरुआती कीमत 24,999 रुपये है और इसमें 45W चार्जिंग, Bypass Charging, 144Hz डिस्प्ले और OxygenOS मिलता है. यह ज्यादातर रोजाना की जरूरतों को अच्छी तरह पूरा करता है. इसका कैमरा शानदार नहीं है और LPDDR4X रैम Moto G Max में मिलने वाली LPDDR5X रैम से एक लेवल नीचे है. हालांकि, इस कीमत में ये दोनों कमियां इतनी बड़ी नहीं हैं कि इसको नजरअंदाज न किया जा सके.

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