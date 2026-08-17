BGMI Lite के भारत लॉन्च का ऐलान, Krafton ने बताया कब तक आएगा गेम, जानें मैप्स, फीचर्स और बाकी डिटेल्स

Krafton India ने BGMI Lite को भारत में लॉन्च करने की घोषणा कर दी है. कंपनी के मुताबिक, ये नया गेम 2026 के अंत तक भारत में उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि, अभी इसकी सटीक लॉन्च तारीख का ऐलान नहीं किया गया है. Krafton India ने 16 अगस्त को एक प्रेस नोट के जरिए BGMI Lite की जानकारी शेयर की और इसका पहला प्रमोशनल आर्टवर्क भी जारी किया. कंपनी ने फिलहाल गेम की पूरी जानकारी पब्लिक नहीं की है.

BGMI Lite लॉन्च डिटेल्स

Krafton India ने कन्फर्म किया है कि BGMI Lite 2026 के अंत से पहले भारत में लॉन्च होगा. हालांकि, कंपनी ने अभी लॉन्च की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है. लॉन्च डेट के करीब आने पर कंपनी गेम के फीचर्स, सपोर्टेड डिवाइस और उपलब्धता से जुड़ी ज्यादा जानकारी शेयर कर सकती है. ये गेम Battlegrounds Mobile India के साथ एक अलग टाइटल के तौर पर BGMI फ्रेंचाइजी का हिस्सा होगा.

Android और iPhone पर मिलेगा या नहीं?

अभी ये भी साफ नहीं है कि BGMI Lite को Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा या शुरुआत में इसे किसी एक प्लेटफॉर्म तक सीमित रखा जाएगा. गेम के डाउनलोड साइज और इसे चलाने के लिए जरूरी न्यूनतम हार्डवेयर की जानकारी भी फिलहाल सामने नहीं आई है. Krafton India की ओर से जारी पहले लुक में BGMI Lite की ब्रांडिंग, गेम का आर्टवर्क और Coming Soon संदेश दिखाई गया है.

BGMI Lite होगा अलग

नाम से साफ संकेत मिलता है कि BGMI Lite, Battlegrounds Mobile India के एक्सपीरियंस का एक अलग वर्जन होगा. इसमें अलग जरूरतों और फीचर्स के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस दिया जा सकता है. हालांकि, Krafton India ने अभी ये कन्फर्म नहीं किया है कि BGMI और BGMI Lite के बीच टेक्निकल अंतर क्या होंगे. फिलहाल ये साफ नहीं है कि BGMI Lite में BGMI के मौजूदा मैप, गेम मोड, हथियार और दूसरे गेमप्ले एलिमेंट्स शामिल होंगे या नहीं.

पुराने BGMI अकाउंट का क्या होगा?

BGMI Lite के साथ अकाउंट और गेम प्रोग्रेस को लेकर भी अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. कंपनी ने ये नहीं बताया है कि मौजूदा BGMI अकाउंट को BGMI Lite से जोड़ा जा सकेगा या नहीं. अगर अकाउंट को जोड़ा जा सकेगा तो हो सकता है कि प्लेयर्स अपने पुराने गेम की प्रोग्रेस को नए गेम में ट्रांसफर या आगे बढ़ा पाएंगे.

BGMI Lite के फीचर्स

Krafton India ने अभी BGMI Lite के पूरे फीचर्स का खुलासा नहीं किया है. इसलिए गेम के ग्राफिक्स विकल्प, फ्रेम रेट, मैप, गेम मोड और मल्टीप्लेयर फीचर्स के बारे में जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है. गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी महत्वपूर्ण होंगी. कंपनी लॉन्च के करीब ये बता सकती है कि BGMI Lite किन स्मार्टफोन पर चलेगा, किस Android वर्जन की जरूरत होगी, कितनी RAM जरूरी होगी और फोन में कितनी स्टोरेज खाली होनी चाहिए.

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