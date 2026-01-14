iPhone का Face ID स्लो है या काम नहीं कर रहा? ये छुपी हुई Setting कर देगी कमाल

आजकल कई iPhone यूजर्स का Face ID ठीक से काम नहीं कर रहा. कभी तो यह तुरंत फोन अनलॉक हो रहा है और कभी बिना किसी वजह के बार-बार फेल. कभी रोशनी कम होने पर, कभी चेहरे पर चश्मा या मेकअप होने पर, तो कभी फोन थोड़ा तिरछा पकड़ने पर Face ID पहचान नहीं पाता. अक्सर लोगों को लगता है कि यह हार्डवेयर की समस्या है, लेकिन असल में iOS के अंदर ही एक ऐसा फीचर मौजूद है, जो इन रोज़मर्रा की दिक्कतों को काफी हद तक ठीक कर सकता है.

Apple का छुपा हुआ फीचर

Apple ने Face ID के लिए एक खास सेटिंग दी है, जिसका नाम Alternate Appearance है. यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है, जिनका लुक अक्सर बदलता रहता है या जो अलग-अलग एंगल से फोन अनलॉक करते हैं.

कैसे काम करता है अल्टरनेट अपीयरेंस?

जब आप पहली बार Face ID सेट करते हैं, तब iPhone आपके चेहरे का एक डिटेल्ड स्कैन बनाता है. समय के साथ Face ID थोड़ा-बहुत सीखता जरूर है, लेकिन वह उसी पहले स्कैन पर ज्यादा निर्भर रहता है. Alternate Appearance की मदद से आप अपने चेहरे का दूसरा पूरा स्कैन जोड़ सकते हैं.

दो अलग-अलग फेशियल प्रोफाइल होने से Face ID के पास ज्यादा डेटा होता है, जिससे वह अलग रोशनी, अलग एंगल या हल्के बदलाव के बावजूद आपको आसानी से पहचान लेता है. Apple साफ तौर पर कहता है कि यह फीचर किसी दूसरे व्यक्ति को फोन अनलॉक करने की अनुमति नहीं देता, बल्कि सिर्फ एक ही यूजर के अलग-अलग लुक के लिए होता है.

कैसे सेट करें अल्टरनेट अपीयरेंस?

इस फीचर को चालू करने के लिए iPhone की Settings में जाकर Face ID & Passcode पर जाएं. अपना पासकोड डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करें और Set Up an Alternate Appearance का विकल्प चुनें. इसके बाद Face ID सेटअप की तरह ही आपको अपने चेहरे को फ्रेम में रखना होगा और धीरे-धीरे सिर घुमाना होगा. इस दौरान फोन को चेहरे से लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें. बेहतर रिज़ल्ट के लिए वही परिस्थितियां रखें जिनमें Face ID अक्सर फेल होता है, जैसे रोज पहनने वाला चश्मा लगाएं, मेकअप करें या फोन को उसी एंगल से पकड़ें. इससे Face ID को एक ज्यादा रियलिस्टिक दूसरा स्कैन मिल जाता है.

Face ID से जुड़ी दूसरी जरूरी सेटिंग्स

अगर आप अक्सर मास्क पहनते हैं, तो iOS में Face ID with a Mask नाम का विकल्प भी दिया गया है. यह आंखों के आसपास के फीचर्स से फोन अनलॉक करने में मदद करता है. यह सेटिंग भी Face ID & Passcode मेन्यू में ही मिल जाती है.

अगर Alternate Appearance जोड़ने के बाद भी Face ID ठीक से काम न करे, तो आखिरी उपाय के तौर पर Reset Face ID किया जा सकता है. इससे पुराना सारा फेशियल डेटा हट जाता है और आप नए सिरे से Face ID सेट कर सकते हैं.



