iPhone Air 2 Leak: बैटरी से कैमरा तक, Air 2 में मिल सकते हैं ये जबरदस्त अपग्रेड

iPhone Air लवर्स के लिए साल 2026 में गुड न्यूज़ आ सकती है. साल 2025 में जो भी कि iPhone Air में रह गई थी, अब Apple उसे पूरा करने की तैयारी में है. जी हां, iPhone Air का पहला मॉडल अपने शानदार लुक और स्मूद एक्सपीरियंस के लिए खूब सराहा गया था, लेकिन यूज़र्स ने खुलकर इसकी बैटरी और कैमरा को लेकर अपनी राय भी दी थी. अब कंपनी अपने अगले iPhone Air 2 में न शिकायतों को दूर करने की तैयारी में है.

iPhone Air 2 में मिल सकता है ये अपग्रेड

iPhone Air 2 में नई CoE (Colour on Encapsulation) डिस्प्ले टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है. यह डिस्प्ले मौजूदा स्क्रीन की तुलना में ज्यादा पतली और पावर एफिशिएंट मानी जा रही है. खास बात यह है कि तेज धूप में भी यह कम बैटरी खर्च करके बेहतर विज़िबिलिटी दे सकती है. इससे iPhone Air 2 का स्क्रीन एक्सपीरियंस न सिर्फ बेहतर होगा, बल्कि बैटरी पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा.

बड़ी बैटरी की उम्मीद

iPhone Air 2 में नई डिस्प्ले के पतले होने का सीधा फायदा फोन के अंदर मिलने वाली जगह पर पड़ेगा. यानी Apple को iPhone Air 2 के स्लिम बॉडी डिजाइन में बड़ी बैटरी फिट करने का मौका मिल सकता है. यही वह बदलाव है, जिसका यूज़र्स लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. यानी iPhone Air की बैटरी की शिकायत iPhone Air 2 में काफी हद तक खत्म हो सकती है.

कैमरा में भी बड़ा बदलाव

सिर्फ बैटरी ही नहीं, iPhone Air 2 के कैमरा सेटअप में भी बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple इसमें दूसरा रियर कैमरा जोड़ सकता है. पहले मॉडल में एक ही कैमरा होने की वजह से फोटोग्राफी ऑप्शन लीमिटेड थे, दूसरा कैमरा जुड़ने से लैंडस्केप, ग्रुप फोटो और ट्रैवल फोटोग्राफी में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और Air सीरीज़ ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएगी.

कब लॉन्च होगा iPhone Air 2?

लीक्स की माने तो iPhone Air 2, 2026 में लॉन्च नहीं होगा और इसकी एंट्री 2027 के आस-पास हो सकती है. माना जा रहा है कि Apple इसे iPhone की 20वीं एनिवर्सरी के साथ लॉन्च कर सकता है.