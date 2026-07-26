लंबे समय के बाद इतना सस्ता हो गया iPhone 16 Plus, मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट, हाथ से जाने न दें ये ऑफर

अगर आप नया iPhone खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो iPhone 16 Plus पर चल रहा Flipkart का ऑफर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर सीधा डिस्काउंट देने के साथ बैंक ऑफर, No Cost EMI और एक्सचेंज बोनस भी दे रहा है. बड़ी डिस्प्ले, A18 चिप और दमदार कैमरा सेटअप के साथ आने वाला यह फोन फिलहाल पहले से कम कीमत पर उपलब्ध है.

iPhone 16 Plus पर मिल रहा है डिस्काउंट

iPhone 16 Plus को भारत में 89,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. फिलहाल Flipkart पर यह 77,900 रुपये में लिस्ट किया गया है. हालांकि मौजूदा समय में फोन का MRP 79,900 रुपये है. ऐसे में ओरिजिनल कीमत के मुकाबले सीधा 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि लॉन्च कीमत की तुलना में यह 12,000 रुपये सस्ता हो गया है.

इसके अलावा Flipkart Axis Bank और Flipkart SBI Bank Credit Card से भुगतान करने पर ग्राहकों को 3,895 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है.

EMI और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध

Flipkart इस फोन पर 12 महीने की No Cost EMI का विकल्प भी दे रहा है. इसकी शुरुआती EMI 6,492 रुपये प्रति माह है. अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है, तो उसे एक्सचेंज करके भी कीमत कम कर सकते हैं. एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन के ब्रांड, मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी.

iPhone 16 Plus के फीचर्स

iPhone 16 Plus में 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले दी गई है, जो वीडियो देखने और गेमिंग के लिए बेहतर अनुभव देती है. फोन में Apple का A18 प्रोसेसर मिलता है, जो रोजमर्रा के कामों के साथ मल्टीटास्किंग और बेहतर परफॉर्मेंस का दावा करता है. फोटोग्राफी के लिए इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. फोन एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है और इसमें IP68 रेटिंग दी गई है, जिससे यह धूल और पानी से सुरक्षा देता है.

किसके लिए है बेहतर विकल्प?

अगर आपकी प्राथमिकता प्रोफेशनल कैमरा अनुभव है, तो iPhone 16 Pro बेहतर विकल्प हो सकता है. लेकिन ज्यादातर यूजर्स के लिए iPhone 16 Plus शानदार डिस्प्ले, मजबूत परफॉर्मेंस, लंबी बैटरी लाइफ और अच्छे कैमरा सिस्टम का बैलेंस्ड पैकेज देता है. मौजूदा ऑफर के साथ यह फोन पहले की तुलना में अधिक आकर्षक डील बन गया है.

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