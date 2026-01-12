बिना मांगे Instagram से आया Password Reset Email? जानिए वजह और अकाउंट सुरक्षित रखने की Trick

विज्ञापन
आजकल लोगों को Instagram का Password Reset करने का Email आ रहा है, कई लोगों ने इस लिंक पर क्लिक भी करके देखा और नतीजन उनका अकाउंट हैक हो गया या फिर बड़ा डेटा लीक हो गया. ऐसा सिर्फ एक या दो लोगों के साथ नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों में दुनियाभर के हजारों Instagram यूज़र्स को ऐसे ईमेल मिले, जिससे लोगों में घबराहट फैल गई. कई यूज़र्स को लगा कि शायद उनका अकाउंट हैक हो गया है या फिर कोई बड़ा डेटा लीक हुआ है.

लेकिन इस मामले पर Instagram ने साफ किया है कि यह कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं बल्कि एक तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ. यह मामला तब और चर्चा में आया जब Forbes के एक सीनियर को भी ऐसा ही ईमेल मिला. उन्हें जो मेल मिला वह पूरी तरह असली Instagram मेल जैसा था, जिसमें एक बड़ा सा नीले रंग का 'Reset Password' बटन था. ईमेल में यह भी लिखा था कि अगर आप इस मैसेज को नजरअंदाज करते हैं, तो आपका पासवर्ड नहीं बदलेगा.

इस वजह से Instagram ने खुद X पर एक आधिकारिक बयान जारी किया और लिखा कि उनके इंटरनल सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी भी यूज़र का अकाउंट हैक नहीं हुआ है. ऐसे ईमेल को नजरअंदाज करें और किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है. 

अगर आपको ऐसा कोई ई-मेल आए तो आपको यहां एक सेटिंग के बारे में बताते हैं, जिससे आप असली और नकली ई-मेल में फर्क जान पाएंगे. 

Instagram >Settings > Security > Emails from Instagram” सेक्शन में जाएं. इससे आप जान पाएंगे कि Instagram से आया Gmail पर मेल असली है या नकली. 

इसके अलावा अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए Two-Factor Authentication को ऑन रखना और समय-समय पर पासवर्ड बदलना भी बेहद जरूरी है. इससे आपका अकाउंट किसी भी तरह की धोखाधड़ी से काफी हद तक सुरक्षित रहता है.

