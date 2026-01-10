WhatsApp Photos और Videos से भर जाती है Gallery? ऐसे रोकें Auto Download

WhatsApp से आपको रोज़ाना ढेरों फोटोज़ और वीडियोज़ आते हैं? ऐसे फोटो और वीडियो जो आप देखते भी नहीं, लेकिन भेजने वाले को मना भी नहीं कर सकते! इस वजह से धीरे-धीरे फोन का स्टोरेज भर जाता है और मोबाइल स्लो काम करने लगता है. तो ऐसे में यहां बताई गई एक सेटिंग आपके बेहद काम आ सकती है. इस सेटिंग की मदद से आपके WhatsApp में रोज़ाना आने वाली फोटो, वीडियो और GIFs से आपकी गैलरी नहीं भरेगी.

WhatsApp का Auto-Download फीचर

इस फीचर का नाम है WhatsApp में Auto-Download Media, जो डिफॉल्ट रूप से ऑन रहता है. जब भी आपको कोई फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट मिलता है, तो यह फीचर उस मीडिया को अपने आप फोन की गैलरी में सेव कर देता है. यही वजह है कि कई बार आपको पता भी नहीं चलता और आपकी गैलरी बेकार फोटो और वीडियो से भर जाती है. इस फीचर को आपको बंद करना होगा.

इसके लिए आपको WhatsApp खोलकर उस चैट में जाना होता है, जिसके लिए आप Auto-Download बंद करना चाहते हैं. चैट के नाम पर टैप करने के बाद प्रोफाइल सेक्शन खुलेगा. यहां नीचे की ओर Media Visibility का ऑप्शन मिलेगा. इस पर टैप करके 'No' चुनते ही उस चैट के लिए Auto-Download बंद हो जाता है. इसके बाद उस चैट से आने वाला कोई भी फोटो या वीडियो खुद-ब-खुद डाउनलोड नहीं होगा.

Media Visibility ऑप्शन क्या होता है?

WhatsApp में Media Visibility ऑप्शन तय करता है कि कोई फोटो या वीडियो आपके फोन की गैलरी में दिखेगा या नहीं. जब यह ऑप्शन ऑन होता है, तो हर नया मीडिया ऑटोमैटिक डाउनलोड होकर गैलरी में दिखने लगता है. अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं, तो WhatsApp पर आने वाला मीडिया खुद-ब-खुद डाउनलोड नहीं होगा और न ही गैलरी में दिखाई देगा. इससे फोन की स्टोरेज काफी हद तक बचाई जा सकती है.

डेटा भी होगा सेव

Auto-Download फीचर बंद करने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि आपका मोबाइल डेटा भी बचेगा. खासतौर पर उन यूजर्स के लिए यह फीचर बहुत फायदेमंद है, जो लिमिटेड डेटा प्लान इस्तेमाल करते हैं. इससे न सिर्फ फोन की स्टोरेज खाली रहेगी, बल्कि डेटा खर्च भी कंट्रोल में रहेगा.