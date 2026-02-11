विज्ञापन
Google Pixel 10a Launch: लॉन्च से पहले ही लीक हुए पिक्सल 10a के दाम, जानें कितनी होगी कीमत और खास फीचर्स

रिपोर्ट के मुताबिक, Google Pixel 10a 'एंड्रॉयड 16' (Android 16) के साथ लॉन्च होगा और कंपनी इसके साथ 7 साल तक के ओएस और सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा कर सकती है.

Google Pixel 10a launch India: बैटरी की बात करें तो इसमें 5,100mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है जो पूरे दिन का बैकअप देगी.
नई दिल्ली:

Google Pixel 10a Launch: गूगल के फैंस के लिए खुशखबरी है. Google Pixel 10a भारत में 18 फरवरी 2026 को ऑफिशियली दस्तक देने जा रहा है. लॉन्च से पहले ही ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जिससे यह साफ हो गया है कि भारत में यह फोन फ्लिपकार्ट के जरिए ही बेचा जाएगा. खास बात यह है कि इस बार पिक्सल की 'ए' सीरीज पिछले साल के मुकाबले काफी जल्दी लॉन्च की जा रही है.

प्री-ऑर्डर की शुरुआत भी 18 फरवरी से ही हो जाएगी, और गूगल इंडिया स्टोर पर भी इसके लिए खास ऑफर्स की तैयारी की गई है.

कीमत ने उड़ाए होश, पिछले मॉडल से हो सकता है महंगा 

हाल ही में इटली और नॉर्वे की कुछ रिटेलर वेबसाइट्स पर पिक्सल 10a को लिस्ट किया गया है, जहां से इसकी संभावित कीमतों का खुलासा हुआ है. लीक हुई जानकारी के मुताबिक, 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत करीब 68,000 रुपये (626.90 यूरो) हो सकती है, वहीं 256GB मॉडल की कीमत 80,000 रुपये के आसपास पहुंच सकती है. 

हालांकि, भारत में गूगल अपनी कीमतों को थोड़ा ज्यादा रख सकता है. उम्मीद की जा रही है कि भारत में इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये के आसपास हो सकती है, जो इसे प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाएगी.

पावरफुल प्रोसेसर और शानदार डिस्प्ले से होगा लैस 

Pixel 10a में गूगल का अपना 'टेन्सर G4' (Tensor G4) चिपसेट मिलने की पूरी उम्मीद है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस और एआई (AI) फीचर्स को सपोर्ट करेगा. फोन में 6.3 इंच की OLED स्क्रीन दी जा सकती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगी. इसका मतलब है कि फोन चलाने और गेमिंग करने का एक्सपीरिएंस काफी स्मूद होने वाला है. इसके साथ ही बेहतर सिक्योरिटी के लिए इसमें Titan M2 चिप भी दी जाएगी. यह फोन चार शानदार कलर्स ऑब्सिडियन (Obsidian), फॉग (Fog), लेवेंडर (Lavender) और बेरी (Berry) में उपलब्ध हो सकता है.

कैमरा और बैटरी में भी दिखेगा गूगल का जादू 

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इस फोन में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलने की चर्चा है. सेल्फी के लिए भी 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है. गूगल के कैमरा फीचर्स हमेशा से ही अपनी इमेज प्रोसेसिंग के लिए जाने जाते हैं, और इस बार भी 'मैजिक इरेजर' जैसे कई एआई टूल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं. 

बैटरी की बात करें तो इसमें 5,100mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है जो पूरे दिन का बैकअप देगी. साथ ही यह फोन वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा.

7 साल तक मिलेगा अपडेट का भरोसा 

गूगल के इस नए फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, पिक्सल 10a 'एंड्रॉयड 16' (Android 16) के साथ लॉन्च होगा और कंपनी इसके साथ 7 साल तक के ओएस और सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा कर सकती है. यानी एक बार खरीदने के बाद आपको लंबे समय तक नया सॉफ्टवेयर और नए फीचर्स मिलते रहेंगे. 

18 फरवरी को होने वाले इस इवेंट में फ्लिपकार्ट और गूगल स्टोर पर कई एक्सचेंज ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट्स की घोषणा भी की जा सकती है.
 

