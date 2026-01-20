विज्ञापन
आजकल बहुत से लोग हर ऐप और वेबसाइट पर 'Sign in with Google' ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं. यह आसान जरूर है, लेकिन हर बार ऐसा करने पर आप उस थर्ड-पार्टी ऐप को अपने Google अकाउंट के कुछ डेटा की अनुमति दे देते हैं.

Google सब कुछ जानता है आपके बारे में, आपकी प्राइवेसी खतरे में...तुरंत बदलें ये Setting

कुछ भी सर्च करना हो, ईमेल भेजना हो, वीडियो देखना हो, रास्ता ढूंढना हो या फिर डॉक्यूमेंट बनाना हो, हर काम के लिए हम Google का इस्तेमाल करते हैं. एक ही अकाउंट से इतने सारे काम करना आसान जरूर है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है, और वो है प्राइवेसी. बहुत से लोग यह नहीं जानते कि Google आपकी लगभग हर ऑनलाइन हरकत का रिकॉर्ड रखता है. आप क्या सर्च करते हैं, कौन से वीडियो देखते हैं, कहां जाते हैं और किससे ईमेल पर बात करते हैं, इन सबकी जानकारी Google के पास होती है. यानी गूगल आपके बारे में सबकुछ जानता है. 

क्योंकि जब आप Google अकाउंट से लॉग-इन रहते हैं, तब Google आपकी Web और App Activity को सेव करता है. इसका मतलब है कि आपने कौन-सा कीवर्ड सर्च किया, कौन-सी वेबसाइट खोली, कौन-सा ऐप इस्तेमाल किया और YouTube पर कौन-सा वीडियो देखा, यह सब डेटा Google के सर्वर पर स्टोर हो जाता है. यह डेटा Google आपकी सुविधा के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे बेहतर सर्च रिजल्ट और पर्सनलाइज्ड ऐड्स दिखाने के लिए, लेकिन प्राइवेसी के नजरिए से यह चिंता की बात है.

इस Activity को कैसे करें बंद?
अगर आप चाहते हैं कि Google आपकी हर हरकत पर नजर न रखे, तो सबसे पहले Web और App Activity को बंद करना जरूरी है. यह सेटिंग Google My Activity पेज में मिलती है. जब आप इसे बंद करते हैं और 'Turn off and delete' विकल्प चुनते हैं, तो Google द्वारा पहले से सेव किया गया डेटा भी डिलीट हो सकता है. इससे आपकी सर्च हिस्ट्री, ऐप यूसेज और YouTube एक्टिविटी का रिकॉर्ड कम हो जाता है, जिससे आपकी प्राइवेसी काफी हद तक सुरक्षित हो जाती है.

इसी के साथ अगर Timeline या Location History को भी Google में सेव नहीं रखना चाहते हैं तो Google My Activity पेज पर जाकर Timeline और Location History को बंद कर दें, इससे आपकी लोकेशन से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रहती है.

Third-Party Apps का खतरा
आजकल बहुत से लोग हर ऐप और वेबसाइट पर 'Sign in with Google' ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं. यह आसान जरूर है, लेकिन हर बार ऐसा करने पर आप उस थर्ड-पार्टी ऐप को अपने Google अकाउंट के कुछ डेटा की अनुमति दे देते हैं. My Google Account के Third-party connections सेक्शन में जाकर आप इन सभी कनेक्शन्स को देख सकते हैं और जो जरूरी न हों, उन्हें हटा सकते हैं. इससे आपका डेटा अनजान ऐप्स से सुरक्षित रहता है.

