Android यूज़र्स के लिए बुरी खबर, YouTube ने चुपचाप बंद कर दी ये Free ट्रिक

अगर आप भी Android यूज़र हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि थर्ड-पार्टी ब्राउज़र के जरिए YouTube खोलने पर अब बैकग्राउंड प्लेबैक काम नहीं कर रहा है. क्योंकि पिछले कई सालों से Android यूज़र्स के लिए थर्ड-पार्टी ब्राउज़र जैसे Samsung Internet, Brave और Vivaldi एक खास वजह से बेहद लोकप्रिय रहे हैं. इन ब्राउज़र्स के जरिए यूज़र्स YouTube वीडियो को बैकग्राउंड में या स्क्रीन ऑफ करके भी चला सकते थे. लेकिन अब ऐसा लगता है कि YouTube ने इस रास्ते को धीरे-धीरे बंद करना शुरू कर दिया है.

दरअसल, एक रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी संख्या में Android यूज़र्स यह शिकायत कर रहे हैं कि थर्ड-पार्टी ब्राउज़र के जरिए YouTube खोलने पर अब बैकग्राउंड प्लेबैक काम नहीं कर रहा है. सबसे ज्यादा शिकायतें Samsung Internet यूज़र्स से सामने आई हैं, लेकिन Brave, Vivaldi और Microsoft Edge इस्तेमाल करने वाले लोगों ने भी यही समस्या बताई है. जैसे ही यूज़र स्क्रीन बंद करता है या किसी दूसरे ऐप पर जाता है, वीडियो कुछ ही सेकंड में रुक जाता है.

टेस्ट के बाद ये साफ दिखा कि बिना Premium सब्सक्रिप्शन के Samsung Internet पर YouTube वीडियो अब स्क्रीन बंद होते ही बंद हो जाता है. शुरुआत में लॉक स्क्रीन पर मीडिया कंट्रोल्स कुछ पलों के लिए दिखते हैं, लेकिन जल्द ही वे भी गायब हो जाते हैं. यह सिर्फ प्ले बटन डिसेबल होने का मामला नहीं है, बल्कि पूरा 'Now Playing' कार्ड ही सिस्टम से हट जाता है, जिससे वीडियो को दोबारा चलाने का कोई तरीका नहीं बचता.

दिलचस्प बात यह है कि iOS पर भी Safari ब्राउज़र में बिना Premium अकाउंट के YouTube खोलने पर यही सिचुएशन देखने को मिलती है. स्क्रीन ऑफ होते ही वीडियो रुक जाता है और थोड़ी देर बाद लॉक स्क्रीन कंट्रोल्स भी गायब हो जाते हैं. वहीं, अगर Premium अकाउंट से लॉगिन किया जाए, तो स्क्रीन बंद होने पर वीडियो थोड़ी देर के लिए रुकता है, लेकिन कंट्रोल्स बने रहते हैं और प्लेबैक दोबारा शुरू किया जा सकता है, इससे यह साफ होता है कि YouTube बैकग्राउंड में अकाउंट की Premium स्थिति को लगातार चेक कर रहा है.

इससे ये साफ होता है कि YouTube यह बदलाव धीरे-धीरे लागू कर रहा है. क्योंकि YouTube के नजरिए से बैकग्राउंड प्लेबैक हमेशा से Premium सब्सक्रिप्शन लेने की बड़ी वजह रहा है. अगर यह सुविधा मुफ्त में आसानी से मिलती रहे, तो Premium की वैल्यू कम हो जाएगी.