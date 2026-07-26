Facebook पर फ्री में मिलेगा वेरिफाइड बैज, नहीं देना होगा एक भी रुपया, केवल डालना होगा सेल्फी वीडियो

Facebook ने यूजर्स को असली और AI से बनाई गई प्रोफाइल के बीच अंतर समझने में मदद करने के लिए एक नया Facebook Verified Badge लॉन्च किया है. इस नए फीचर के तहत यूजर्स मुफ्त में अपना अकाउंट वेरिफाई करा सकेंगे. इसके लिए उन्हें केवल एक छोटा Selfie Video रिकॉर्ड करना होगा. कंपनी का कहना है कि AI की मदद से फर्जी प्रोफाइल, नकली तस्वीरें और ऑटोमैटिक चैट पहले से ज्यादा आसानी से बनाई जा रही हैं. ऐसे में यह फीचर लोगों को अधिक भरोसेमंद ऑनलाइन अनुभव देने के लिए लाया गया है.

Selfie Video से होगी पहचान

Facebook का नया Verified Badge उन पारंपरिक वेरिफिकेशन बैज से अलग है, जो आमतौर पर सेलिब्रिटी, पब्लिक फिगर या पेड सब्सक्रिप्शन से जुड़े होते हैं. इस नए सिस्टम में एलिजिबल यूजर्स को एक छोटा Selfie Video रिकॉर्ड करना होगा. इसके बाद Facebook उस वीडियो की तुलना प्रोफाइल पर मौजूद तस्वीरों से करेगा, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि अकाउंट किसी रियल व्यक्ति का ही है. कंपनी के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया मुफ्त है और आमतौर पर कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है.

इन यूजर्स को मिलेगा फीचर

Facebook Verified Badge पाने के लिए यूजर की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. इसके अलावा अकाउंट का रिकॉर्ड अच्छा होना जरूरी है. जिन अकाउंट पर धोखाधड़ी, स्कैम या अन्य भ्रामक एक्टिविटी का इतिहास होगा, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी. फिलहाल यह फीचर Facebook Pages और Professional Mode वाले प्रोफाइल के लिए उपलब्ध नहीं है.

कहां दिखाई देगा Verified Badge?

एक बार वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद यह बैज उन जगहों पर दिखाई देगा जहां किसी व्यक्ति की पहचान जानना ज्यादा जरूरी होता है. इसमें Facebook Profile, Facebook Marketplace Listing, Facebook Dating Profile और Facebook Groups शामिल हैं. कंपनी ने यह भी कहा है कि भविष्य में यह बैज Feed Posts पर भी दिखाई देगा.

यूजर्स को केवल एक बार वेरिफिकेशन करना होगा. इसके बाद बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क के यह बैज Facebook के सभी समर्थित सेक्शन में अपने आप दिखाई देगा. उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति Marketplace पर किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग देख रहा है, Dating में किसी नए व्यक्ति से जुड़ रहा है या किसी Group में चर्चा कर रहा है, तो वह आसानी से पहचान सकेगा कि सामने वाला अकाउंट वास्तविक व्यक्ति का है या नहीं.

Verified Badge भरोसे की गारंटी नहीं

Facebook ने साफ किया है कि Verified Badge का मतलब केवल इतना है कि संबंधित अकाउंट किसी वास्तविक व्यक्ति का है. इसका यह अर्थ नहीं है कि कंपनी उस व्यक्ति के व्यवहार की गारंटी देती है या उसके सभी कार्यों का समर्थन करती है.

Verified अकाउंट्स को भी Facebook के Community Standards और Commerce Policies का पालन करना होगा. अगर कोई वास्तविक व्यक्ति भी प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. कंपनी ने कहा है कि Facebook Verified Badge यह दर्शाता है कि प्रोफाइल किसी वास्तविक व्यक्ति की है, जिसने Selfie Verification पूरा किया है और Trust एवं Safety Standards को पूरा करता है.

धीरे-धीरे शुरू होगा रोलआउट

Facebook इस फीचर को फिलहाल चुनिंदा देशों में चरणबद्ध तरीके से जारी कर रहा है. आने वाले समय में इसे अन्य देशों में भी उपलब्ध कराया जाएगा. कंपनी का मानना है कि जैसे-जैसे AI से तैयार कंटेंट और फर्जी प्रोफाइल बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे यूजर्स के लिए असली और नकली अकाउंट की पहचान करना जरूरी होता जा रहा है. नया Verified Badge इसी जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है.