क्रोमा रिपब्लिक डे सेल पर मिल रही गजब की छूट, मात्र ₹47,990 में खरीद लें iPhone 17, ऐसे मिलेगा ऑफर

iPhone 17 Discount: क्रोमा रिपब्लिक डे सेल की शुरुआत हो गई है और इस बार ग्राहकों के लिए कई शानदार डील्स पेश की गई हैं. अगर आप इस गणतंत्र दिवस पर नया एप्पल आईफोन 17 (Apple iPhone 17) खरीदने का सोच रहे हैं तो यह सेल आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है. क्रोमा इस फोन पर इतना बड़ा डिस्काउंट दे रहा है कि आप इसे लगभग आधी कीमत में घर ला सकते हैं. बैंक ऑफर, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस मिलाकर यह डील और भी किफायती हो जाती है. आइए जानते हैं इस ऑफर को आप कैसे पा सकते हैं...

₹47,990 में कैसे खरीदें नया iPhone 17?

क्रोमा रिपब्लिक डे सेल में सबसे आकर्षक ऑफर एप्पल आईफोन 17 पर मिल रहा है. जानकारी के लिए बता दें, कि एप्पल ने इस फोन को बाजार में ₹82,900 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. लेकिन अब आप इस सेल में इसे मात्र ₹47,990 में खरीद सकते हैं. हालांकि, इस कीमत में कई सारे ऑफर्स शामिल हैं. इसमें पुराने स्मार्टफोन पर 23,500 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू, 2,000 रुपये का फ्लैट बैंक कैशबैक और 8,000 रुपये का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस शामिल है. ध्यान रहे कि एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने स्मार्टफोन पर निर्भर करेगी.

आईफोन 17

एप्पल के इस फोन में 6.3 इंच का सुपर रेटीना XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. जानकारी के लिए बता दें कि पिछली सीरीज के फोन में यानी iPhone 16 में 6.1 इंच दी गई थी जो 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. प्रोसेसर की बात करें तो iPhone 17 में Apple A19 चिपसेट दिया गया है, जो 16-core Neural Engine के साथ आता है. एप्पल का दावा है कि यह प्रोसेसर पिछले जेनरेशन के मुताबिक 40 प्रतिशत बेहतर परफॉर्म करता है.

आईफोन 17 के अलावा आप क्रोमा रिपब्लिक डे सेल पर मैकबुक भी कम कीमत में खरीद सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि इस सेल में आप MacBook Air M4 को सिर्फ ₹55,911 के स्पेशल स्टूडेंट प्राइस पर खरीद सकते हैं. इसके अलावा आप साथ में बैंक कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी उठा सकते हैं, जिससे कीमत और भी कम हो जाएगी.