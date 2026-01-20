लावा ने बाजार में उतारा दो डिस्प्ले वाला फोन, कीमत 20 हजार रुपये से भी कम, फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान

विज्ञापन
Lava Blaze Duo 3

Lava Blaze Duo 3 Price: भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड लावा (Lava) ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन लावा ब्लेज डुओ 3 (Lava Blaze Duo 3) लॉन्च कर दिया है. इस फोन की सबसे खास बात यह है कि इसमें 20 हजार रुपये से कम कीमत में दो डिस्प्ले मिलते हैं, जो इस प्राइस रेंज में काफी अनोखा फीचर है. अगर आप कम बजट में बेहतरीन फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो यह फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है. आइए जानते हैं इसके बाकी फीचर्स के बारे में...

लावा ब्लेज डुओ 3 स्क्रीन (Lava Blaze Duo 3 Screen)

लावा ने अपने इस नए फोन के फ्रंट में 6.67-इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. वहीं, पीछे की तरफ इसमें 1.6-इंच का सेकेंडरी AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी. इस स्क्रीन में यूजर्स को नोटिफिकेशन, म्यूजिक कंट्रोल और सेल्फी प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा. 

मिलेगा शानदार प्रोसेसर (Lava Blaze Duo 3 Processor)

लावा ब्लेज डुओ 3 में आपको MediaTek Dimensity 7060 चिपसेट मिलेगा. साथ ही यह 6GB LPDDR5 RAM और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आएगा. इसके अलावा इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 मिलेगा. साथ ही कंपनी का वादा है कि इसमें जल्द ही यूजर्स को एंड्रॉयड 16 का भी अपडेट मिलेगा. 

बैटरी और कैमरा फीचर्स? (Lava Blaze Duo 3 Battery and Camera)

लावा ब्लेज डुओ 3 में 5000mAh की धमाकेदार बैटरी मिलेगी जो 33W की बैटरी सपोर्ट करेगी. वहीं, फोटोग्राफी की बात करें तो कंपनी ने स्मार्टफोन में 50MP का Sony IMX752 रियर कैमरा दिया है जिससे आप हाई क्वालिटी वाली शानदार फोटोज क्लिक कर सकेंगे. इसके अलावा स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा भी मिलेगा.

कितनी है कीमत? (Lava Blaze Duo 3 Price)

लावा ब्लेज डुओ 3 के 6+128 जीबी वाले वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है. साथ ही इसमें दो कलर ऑप्शन्स- मूनलाइट ब्लैक और इंपीरियल गोल्ड मिलते हैं. इस फोन को आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन के जरिए आसानी से खरीद सकते हैं. 

Lava Blaze Duo 3
