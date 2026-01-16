Apple का सबसे बड़ा बदलाव! iPhone Fold में हो सकता है Liquid Metal का इस्तेमाल, जानिए क्या है इसमें खास

Apple के फोल्डेबल iPhone को लेकर एक नई लीक सामने आई है, जिसे जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये नया iPhone कुछ हटके ही होने वाला है. इस लीक के मुताबिक, Apple अपने आने वाले iPhone Fold में Liquid Metal का इस्तेमाल कर सकता है. अगर ऐसा होता है, तो यह Apple के लिए ही नहीं बल्कि पूरी फोल्डेबल स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है. माना जा रहा है कि Apple इस साल के आखिर में अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च कर सकता है, जो बुक-स्टाइल फोल्डिंग डिजाइन के साथ आएगा.

Liquid Metal क्या होता है?

Liquidmetal, जिसे आम भाषा में Liquid Metal कहा जाता है, एक खास तरह की अमॉर्फस मेटल एलॉय है. इसे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च टीम ने बनाया था. आम धातुओं जैसे स्टेनलेस स्टील में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जबकि Liquid Metal में यह नहीं होता. इसी वजह से यह मेटल ज्यादा मजबूत, झुकने में मुश्किल और बार-बार मूवमेंट के बावजूद बेहद टिकाऊ होता है. यही गुण इसे फोल्डेबल डिवाइस के लिए एक परफेक्ट मटीरियल बनाते हैं.

Apple का फोकस

iPhone Fold फोन की मेन बॉडी स्ट्रक्चर टाइटेनियम से बना हो सकता है. फोल्डेबल फोन में हिंज सबसे अहम और सबसे कमजोर हिस्सा माना जाता है, इसलिए Apple का इस पर खास फोकस है. Liquid Metal के इस्तेमाल से iPhone Fold का हिंज ज्यादा मजबूत, हल्का और लंबे समय तक टिकाऊ बन सकता है.

Apple और Liquid Metal का पुराना रिश्ता

Apple और Liquid Metal का रिश्ता नया नहीं है. साल 2010 में Apple ने Liquidmetal Technologies के साथ एक खास डील की थी, जिसके तहत Apple को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस मेटल के इस्तेमाल का एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला था. शुरुआत में Apple ने इसका इस्तेमाल केवल छोटे पार्ट्स, जैसे SIM इजेक्टर टूल में किया. बड़े और अहम पार्ट्स में इसका इस्तेमाल करना अब तक एक चुनौती रहा है, लेकिन iPhone Fold के साथ Apple इस दिशा में बड़ा कदम उठा सकता है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone Fold एक अल्ट्रा-स्लिम डिवाइस होगा, जो अनफोल्ड होने पर 5.6mm से भी पतला हो सकता है। ऐसे में Liquid Metal का हिंज इस डिजाइन को संभव बना सकता है.