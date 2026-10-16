आज से शुरू होगी सबसे महंगे iPhone की प्री-बुकिंग, ऐसे मिलेगी 81,500 रुपये तक की छूट, जानें ऑफर्स

Apple ने अपने 'Surprise and Shine' इवेंट में अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo लॉन्च किया था. अब आज से इसकी प्री-बुकिंग भारत सहित दुनिया भर के बाजारों में शुरू हो होने वाली है. इवेंट के दौरान लॉन्च हुए अन्य सभी प्रोडक्ट्स जैसे iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, नए AirPods और Apple Watch मॉडल्स पहले ही बिक्री के लिए उपलब्ध हो चुके हैं.

कंपनी का ये पहला फोल्डेबल आईफोन अब तक बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं था. अब आखिरकार इस फोन का इंतजार खत्म हो गया है और आज शाम से ग्राहक इसे ऑनलाइन बुक कर सकेंगे. ये हैंडसेट एक फोल्डेबल बुक-स्टाइल डिजाइन, दो बड़ी स्क्रीन्स और Apple के सबसे लेटेस्ट A20 Pro प्रोसेसर के साथ आता है.

भारत में कीमतें और लॉन्च ऑफर्स

iPhone Duo (256GB): कीमत 2,99,900 रुपये.

कीमत 2,99,900 रुपये. iPhone Duo (512GB): कीमत 3,24,900 रुपये.

कीमत 3,24,900 रुपये. iPhone Duo (1TB): कीमत 3,74,900 रुपये.

कीमत 3,74,900 रुपये. iPhone Duo (2TB): कीमत 4,49,900 रुपये.

ये फोन स्टार व्हाइट और नाइट स्काई जैसे कलर्स में उपलब्ध होगा. इस फोन के लिए प्री-ऑर्डर्स आज शाम 5:30 बजे से Apple की आधिकारिक वेबसाइट और Apple Store ऐप के जरिए शुरू हो जाएंगे. हालांकि, इसकी ऑफिशियल बिक्री 23 अक्टूबर से शुरू होगी. फिर ग्राहक इसे ऑनलाइन स्टोर और सेलेक्टेड पार्टनर स्टोर्स से सीधे खरीद सकेंगे. खरीदारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए Apple कई बड़े ऑफर्स भी दे रहा है.

कंपनी के ट्रेड-इन प्रोग्राम के तहत पुराने iPhone 13 या उससे नए मॉडल्स को एक्सचेंज करने पर ग्राहकों को 81,500 रुपये तक की बड़ी छूट मिल सकती है. इसके अलावा, बैंकों के कार्ड्स पर 12 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI और American Express, Axis Bank व ICICI Bank के कार्ड्स से भुगतान करने पर 7,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक दिया जा रहा है. इसके साथ ही फोन खरीदने पर Apple Music, Apple TV+ और Apple Arcade का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा.

iPhone Duo के धांसू फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Apple का ये पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन कई हाई-टेक फीचर्स से पूरी तरह लोड है. इसमें अंदर की तरफ 7.6-इंच की Super Retina XDR फोल्डिंग स्क्रीन दी गई है, जबकि बाहर की तरफ 5.4-इंच की आउटर सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले मिलती है. दोनों ही स्क्रीन्स ProMotion तकनीक को सपोर्ट करती हैं. अंदर की फोल्डिंग स्क्रीन रेगुलर iPhone 18 Pro Max के मुकाबले पूरे 50% अधिक बड़ा व्यूइंग एरिया देती है. जिससे गेमिंग और वीडियो देखने का मजा दोगुना हो जाता है.

बेहतर स्पीड के लिए इसमें A20 Pro चिपसेट दिया गया है जो बेहद एडवांस 2 नैनोमीटर पर काम करता है. ये फोन iOS 27.1 पर चलता है और इसमें Siri AI सहित Apple Intelligence के सभी काम के फीचर्स का पूरा सपोर्ट दिया गया है.

फोटोग्राफी के लिए इसके रियर पैनल पर 48-मेगापिक्सल का ड्यूल फ्यूजन कैमरा सेटअप मिलता है. वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इसमें बाहर की तरफ 12-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और अंदर की स्क्रीन के नीचे एक अंडर-डिस्प्ले FaceTime कैमरा दिया गया है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 6, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और मैगसेफ (MagSafe) वायरलेस चार्जिंग का पूरा सपोर्ट मिलता है. इस फोन में डुअल-बैटरी सिस्टम दिया गया है, जिसे लेकर Apple का दावा है कि ये अंदर की बड़ी स्क्रीन पर लगातार 31 घंटे तक और बाहर की स्क्रीन पर पूरे 44 घंटे तक का नॉन-स्टॉप वीडियो प्लेबैक देने में पूरी तरह कैपेबल है.

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