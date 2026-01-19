पैरेंट्स को गिफ्ट करना है नया मोबाइल? 30 हजार के अंदर ये रहे टॉप 5 ऑप्शंस, शानदार बैटरी के साथ मिलेगी दमदार परफॉर्मेंस

Mobile Phones under 30000 rupees: आजकल के डिजिटल दौर में पैरेंट्स को गिफ्ट के तौर पर मोबाइल फोन देना सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है. अगर आपका बजट 30 हजार रुपये तक का है, तो बाजार में कई ऐसे स्मार्टफोन्स उपलब्ध हैं जिनमें बेहतरीन कैमरा, दमदार प्रोसेसर, बड़ा डिस्प्ले और लंबी चलने वाली बैटरी जैसे फीचर्स मिल जाते हैं. इस प्राइस रेंज में मिलने वाले फीचर्स पैरेंट्स की जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल सही साबित होते हैं जैसे साफ स्क्रीन, तेज परफॉर्मेंस, अच्छा स्पीकर और मजबूत बैटरी बैकअप. इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए 30 हजार रुपये के अंदर आने वाले टॉप 5 स्मार्टफोन्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जो पैरेंट्स के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट साबित हो सकते हैं.

1. ओप्पो एफ31 5जी (Oppo F31 5G)

OPPO F31 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 16.69cm AMOLED डिस्प्ले मिलता है. इसमें MediaTek Dimensity 6300 का शानदार प्रोसेसर मिल जाता है. साथ ही इस ओप्पो के इस मोबाइल में 7000mAh की बैटरी भी दी गई है जो 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. वहीं, फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का मेन रियर कैमरा दिया गया है जिससे आप शानदार फोटोज ले सकते हैं. इसके 8+256 जीबी वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये है.

रियलमी के इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.67 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है. साथ ही डुअल 50MP कैमरे (फ्रंट और रियर) और 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7000mAh बैटरी इस फोन को और भी ज्यादा खास बना देती है. आपके पैरेंट्स को इस फोन की बड़ी डिस्प्ले और बैटरी पसंद काफी पसंद आ सकती है. कीमत की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके 12+256 जीबी वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये है.

Nothing Phone (3a) Pro 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.77 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है. साथ ही इसमें Snapdragon 7s Gen 3 का प्रोसेसर भी दिया गया है. फोटोग्राफी के लिए नथिंग के इस फोन में ट्रिपल-कैमरा सिस्टम दिया गया है जिसमें 50MP मेन, 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो, 8MP अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है. वहीं, इसमें 5000mAh की शानदार बैटरी भी मिलती है जो 50W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसके 8+128 जीबी वेरिएंट की कीमत फ्लिपकार्ट पर 28,999 रुपये है.

पैरेंट्स को गिफ्ट में देने के लिए रेडमी नोट 15 5जी भी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. इस फोन में OIS से लैस 108MP कैमरा है और यह Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर पर चलता है. साथ ही 17.2cm की कर्व्ड AMOLED स्क्रीन इस फोन को और भी ज्यादा खास बनाती है. ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके 8+256 जीबी वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है.

आईक्यू के इस फोन में स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर के साथ 6400mAh की शानदार बैटरी देखने को मिलती है. साथ ही यह फोन गेमिंग के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है. ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके 8+256 जीबी वेरिएंट की कीमत 28,999 रुपये है.