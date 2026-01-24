सैमसंग फ्री में देगा 10,000 रुपये का गिफ्ट कार्ड, बस ये एक काम करना होगा

सैमसंग इंडिया ने फिटनेस के प्रति जागरूक भारतीयों के लिए एक शानदार पहल करते हुए 'फिट इंडिया वॉक-ए-थॉन 2026' (Fit India Walk-a-thon 2026) की घोषणा की है. यह एक डिजिटल स्टेप-काउंट चैलेंज है, जो सैमसंग हेल्थ ऐप (Samsung Health App) के माध्यम से संचालित किया जाएगा. इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य गणतंत्र दिवस के अवसर पर नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य और सक्रिय जीवनशैली के प्रति प्रोत्साहित करना है.

क्या है सैमसंग फिट इंडिया वॉक-ए-थॉन चैलेंज?

यह चैलेंज विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो नए साल और गणतंत्र दिवस पर अपनी फिटनेस को लेकर संकल्प लेते हैं. यह इवेंट 26 जनवरी से शुरू होकर 24 फरवरी, 2026 तक चलेगा. प्रतिभागियों को इनाम पाने के लिए इन 30 दिनों की अवधि में कुल 2 लाख कदम चलने का लक्ष्य पूरा करना होगा. औसतन, आपको हर दिन लगभग 6,666 कदम चलने होंगे, जो एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए काफी प्रभावी है.

चैलेंज में कैसे हिस्सा लें?

रजिस्ट्रेशन: इच्छुक यूजर्स 22 जनवरी, 2026 से सैमसंग हेल्थ ऐप पर अपना पंजीकरण शुरू कर सकते हैं.

इच्छुक यूजर्स 22 जनवरी, 2026 से सैमसंग हेल्थ ऐप पर अपना पंजीकरण शुरू कर सकते हैं. ट्रैकिंग: चैलेंज शुरू होने के बाद, यूजर्स ऐप के माध्यम से अपने स्टेप्स को रीयल-टाइम में ट्रैक कर पाएंगे.

चैलेंज शुरू होने के बाद, यूजर्स ऐप के माध्यम से अपने स्टेप्स को रीयल-टाइम में ट्रैक कर पाएंगे. लीडरबोर्ड: प्रतिभागी अपनी प्रगति देखने के साथ-साथ लीडरबोर्ड पर अन्य प्रतियोगियों के मुकाबले अपनी रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं.

प्रतिभागी अपनी प्रगति देखने के साथ-साथ लीडरबोर्ड पर अन्य प्रतियोगियों के मुकाबले अपनी रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं. इनाम का दावा: लक्ष्य पूरा करने के बाद, विजेता अपने रिवॉर्ड्स की जानकारी और दावे के लिए सैमसंग हेल्थ ऐप के 'बेनिफिट्स' सेक्शन में जा सकते हैं.

अमेजन गिफ्ट कार्ड और कई आकर्षक पुरस्कार

जो भी प्रतियोगी 30 दिनों में 2 लाख कदम का टारगेट सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, उन्हें लकी ड्रॉ में शामिल होने का मौका मिलेगा.

बंपर प्राइज: तीन भाग्यशाली विजेताओं को 10,000 रुपये के अमेजन गिफ्ट कार्ड दिए जाएंगे.

अन्य विजेता: 1,000 लकी विनर्स को 500 रुपये के अमेजन गिफ्ट कार्ड जीतने का अवसर मिलेगा.

स्क्रैच कार्ड: सफल प्रतिभागियों को सैमसंग मेंबर्स ऐप के बेनिफिट्स सेक्शन में एक डिजिटल स्क्रैच कार्ड प्रदान किया जाएगा.