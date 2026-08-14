'गर्व है', एथलीट नूरजहां जमानी 'सरदार पटेल स्पोर्ट्स अवार्ड' से सम्मानित

भारत की टॉप-रैंक वाली पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी नूरजहां नूरअली जमानी को गुजरात सरकार ने प्रतिष्ठित सरदार पटेल स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया है. उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बुधवार को गांधीनगर में एक समारोह के दौरान नूरजहां को यह अवार्ड दिया. गुजरात सरकार के खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग की तरफ से शुरू किया गया सरदार पटेल स्पोर्ट्स अवार्ड राज्य के सबसे बड़े खेल सम्मानों में से एक है. सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया यह अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिन्होंने गुजरात और देश का नाम रोशन करते हुए हिम्मत, दृढ़ संकल्प और बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

इस उपलब्धि पर नूरजहां ने कहा, "गुजरात सरकार से मिला यह सम्मान बहुत खास है और यह मुझे और ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करता है. हर उपलब्धि गर्व के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करने के मेरे संकल्प को मजबूत करती है. मैं मुझ पर भरोसा करने और हर कदम पर मेरे सफर में मेरा साथ देने के लिए अदाणी स्पोर्ट्सलाइन और 'गर्व है' प्रोग्राम की आभारी हूं."

अदाणी स्पोर्ट्सलाइन के चीफ बिजनेस ऑफिसर संजय अदेसारा ने इस सम्मान के लिए नूरजहां को बधाई देते हुए कहा, "नूरजहां का सफर उस दृढ़ संकल्प और हिम्मत को दिखाता है जो एक चैंपियन की पहचान होती है. हमें 'गर्व है' पहल के जरिए उनका साथ देने पर गर्व है. हम उन्हें इस हकदार सम्मान के लिए बधाई देते हैं."

नूरजहां फिलहाल अपनी कैटेगरी में भारत में नंबर 1 और दुनिया में 27वें स्थान पर हैं. पांच साल की उम्र में पोलियोग्रस्त हुईं नूरजहां ने सबसे पहले 2007 और 2010 के बीच पैरा टेबल टेनिस में हिस्सा लिया था, जिसके बाद एक दशक से ज्यादा समय तक खेल से दूर रहीं. इसके बाद साल 2022 में प्रतिस्पर्धी टेबल टेनिस में उनकी शानदार वापसी हुई.

वापसी के बाद से, नूरजहां ने लगातार सफलता हासिल की है. उन्होंने यूटीटी नेशनल पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने के बाद इंदौर में यूटीटी पैरा सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2025-26 में अपना खिताब सफलतापूर्वक बचाया.

अहमदाबाद की रहने वाली नूरजहां 'अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड' में जूनियर ऑफिसर के तौर पर भी काम करती हैं. उन्हें 'अदाणी स्पोर्ट्सलाइन' के एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए लंबे समय तक हाई-परफॉर्मेंस सपोर्ट मिला है, जिसमें टूर्नामेंट की प्लानिंग, कोचिंग गाइडेंस, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए मदद शामिल है.

यह सम्मान ऐसे समय में मिला है, जब नूरजहां जापान के आइची और नागोया में 18 से 24 अक्टूबर तक होने वाले 2026 एशियन पैरा गेम्स के लिए क्वालीफाई करने की तैयारी कर रही हैं. वह अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैरा स्पोर्ट्स में भारत की बढ़ती कामयाबी में योगदान देने की कोशिश करेंगी.

अदाणी स्पोर्ट्सलाइन के बारे में

अदाणी स्पोर्ट्सलाइन, कई क्षेत्रों में काम करने वाले अदाणी ग्रुप का स्पोर्ट्स विंग है. अदाणी ग्रुप पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, यूटिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन, माइनिंग, एयरपोर्ट ऑपरेशन, नेचुरल गैस और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में काम करता है.

2019 में बनी अदाणी स्पोर्ट्सलाइन का मुख्य मकसद जमीनी स्तर पर खेलों का कल्चर विकसित करना और भारत में भविष्य के चैंपियंस के लिए ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने के मौके बनाना है. देश के विकास में योगदान देने के ग्रुप के विजन को ध्यान में रखते हुए, कंपनी का लक्ष्य एक ऐसा वर्ल्ड-क्लास इकोसिस्टम बनाना है जो खेल प्रतिभाओं को निखारे, स्पोर्ट्स इकोनॉमी को बढ़ावा दे और भारत को एक प्रमुख खेल देश बनाने की यात्रा में मददगार की भूमिका निभाए.