ज्वेरेव खिताब जीतने के बात क्यों भूल गए कि वह जीत गए? चैंपियन ने डिटेल से किया खुलासा

अपने करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम और साल का दूसरा मेजर खिताब जीतने वाले एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने कहा कि उन्हें शुरुआत में यह एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने चैंपियनशिप प्वाइंट जीत लिया है. फाइनल में बेन शेल्टन को हराकर ज्वेरेव ने पहली बार यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया. जीत के बाद उन्होंने बताया कि कुछ पल के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि मैच खत्म हो चुका है और वह चैंपियन बन गए हैं. अपना छठा ग्रैंड स्लैम फाइनल और इस साल का तीसरा फाइनल खेल रहे ज्वेरेव ने अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन को 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 से हराया. शेल्टन अपने करियर में इससे पहले कभी इस स्टेज तक नहीं पहुंचे थे. चैंपियनशिप प्वाइंट जीतने के बाद 29 साल के जर्मन खिलाड़ी बेसलाइन पर ही रुके रहे और शेल्टन की सर्विस का सामना करने की तैयारी करते रहे. जब उन्होंने स्टेडियम में चारों ओर देखा और उनकी टीम ने उन्हें बताया कि मैच खत्म हो गया है और वह यूएस ओपन चैंपियन बन गए हैं, तब उन्हें इसका पता चला.
मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वेरेव ने कहा, 'उस पल मैं पूरी तरह से खेल में डूबा हुआ था. मुझे कोई शोर-शराबा सुनाई नहीं दिया. मैं एक ऐसी स्थिति में था जहां मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. इसके साथ ही जब भीड़ का शोर ज्यादा होता है, तो अंपायर की आवाज सुनना नामुमकिन होता है. इसलिए मैंने यह नहीं सुना कि उन्होंने कहा, ‘गेम, सेट, मैच.' असल में, मैं स्कोर ही भूल गया था. मुझे लगा कि स्कोर 6-2 के बजाय 5-1 है.'
जून में फ्रेंच ओपन में अपना पहला मेजर टाइटल जीतने और उसके बाद यूएस ओपन का खिताब जीतने के बाद दुनिया के नंबर 2 जर्मन खिलाड़ी का मानना है कि 2020 के फाइनल में मिली दिल तोड़ने वाली हार के पुराने जख्म आखिरकार भर गए हैं. ज्वेरेव ने कहा, 'मुझे लगता है कि 2020 के फाइनल के जख्म पेरिस में जीत हासिल करने के बाद एक तरह से भर गए हैं. मैंने विंबलडन में भी यही कहा था. भले ही मैं फाइनल हार गया, लेकिन मैंने मैच का मजा लिया. मुझे ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेलना, सेंटर कोर्ट पर खेलना और शानदार दर्शकों व मशहूर हस्तियों के सामने खेलना बहुत अच्छा लगा. मुझे यह सब करने में मजा आया. वहीं, पेरिस में जीतने से पहले मुझे हर समय बहुत तनाव महसूस होता था, क्योंकि हमेशा एक सवाल मन में रहता था कि 'क्या मैं कभी कोई (ग्रैंड स्लैम) जीत पाऊंगा?' अब मुझे ऐसे फाइनल खेलने में अधिक आनंद आता है.'
ज्वेरेव ने 23 साल के शेल्टन की भी तारीफ की, जिन्होंने इस साल चार एटीपी टूर टाइटल जीते हैं और अपने पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेल रहे थे. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वह बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वह कड़ी मेहनत करने वाले खिलाड़ी भी हैं. आप उन्हें और उनके पिता को मैच से पहले और बाद में हमेशा अलग-अलग चीजों पर काम करते हुए देखते हैं, और हर साल वह कुछ न कुछ बेहतर करते रहते हैं। मैंने आज ही उनके साथ खेला. मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ उनका बैकहैंड अब तक का सबसे अच्छा था, जिसमें लगातार जबरदस्त पावर थी. उसमें सब कुछ था.'
(IANS)
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