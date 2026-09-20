क्विंसी डिसूजा: रोनाल्डिन्हो की रील, नाम का एक 'Q' और एशियन गेम्स का मंच, दिलचस्प है टेकबॉल का सफर

रोनाल्डिनो की एक इंस्टाग्राम रील, एक चोट जिसने उन्हें फुटबॉल से दूर कर दिया और टेकबॉल के लोगो में ‘Q' अक्षर से एक दिलचस्प कनेक्शन- एशियाई खेलों तक क्विंसी डिसूजा का सफर बिल्कुल भी आम नहीं रहा है. लिगामेंट की चोट से उबरने के दौरान इस खेल के बारे में पता चलने के चार साल बाद, महाराष्ट्र की पूर्व फुटबॉलर और स्टेट-लेवल पर 1,500 मीटर और 3,000 मीटर दौड़ने वाली क्विंसी शनिवार को एशियाई खेलों का सेमीफाइनल खेल रही थीं, और फाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें बस एक जीत की ज़रूरत थी. वह इंडोनेशिया की सुमाया से हार गईं, लेकिन इस हार से उस महिला का गर्व कम नहीं हुआ जिसने भारत में इस खेल को लगभग शून्य से खड़ा करने में मदद की है.

तीन गेम की हार के बाद क्विंसी ने कहा,"सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया. मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी." "हमें बस इस बात का दुख है कि हम फाइनल में नहीं पहुंच पाए, लेकिन अपने प्रदर्शन से मैं काफी खुश हूं. मेरे पास जो कुछ भी था, उसके साथ मैंने अपना बेस्ट दिया."

शायद यही सोच 24 साल की क्विंसी के अनोखे सफर की वजह है. चोट से उबर रही फुटबॉलर क्विंसी ने इंस्टाग्राम पर ब्राज़ील के महान खिलाड़ी रोनाल्डिनो को टेकबॉल खेलते देखा. उन्होंने इसे आज़माया और उनके शब्दों में,"पहले दिन से ही मुझे इस खेल से प्यार हो गया." इस खेल की पहचान में कुछ ऐसा भी था जो उन्हें अपना सा लगा. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,"मैंने किसी से इसका ज़िक्र नहीं किया है, लेकिन टेकबॉल के लोगो में जो ‘Q' है, मुझे लगता है कि वह क्विंसी है, इसलिए मुझे लगता है कि यह खेल मेरे लिए ही है."

उन्होंने मुंबई में उत्साही लोगों के एक छोटे से ग्रुप के साथ खेलना शुरू किया और फिर बेंगलुरु चली गईं, जहां वह अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने वाली बड़ी कंपनी डेकाथलॉन में टेस्ट इंजीनियर के तौर पर काम करती हैं और टेकबॉल क्लब ऑफ़ बैंगलोर में ट्रेनिंग लेती हैं. लेकिन क्विंसी सिर्फ़ अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर नहीं बदलीं. वह चाहती थीं कि यह खेल दक्षिण भारत में भी अपनी जगह बनाए.

उन्होंने टेकबॉल क्लब ऑफ़ बैंगलोर की शुरुआत की और उसे चलाती हैं. उन्होंने युवा खिलाड़ियों के साथ काम किया है, जिनमें से दो खिलाड़ी एशियाई यूथ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. सात बार की नेशनल चैंपियन, वह एक ऐसे खेल की शुरुआती खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरी हैं जो देश में अभी भी बहुत कम लोगों द्वारा खेला जाता है.

उन्होंने कहा,"चार साल हो गए हैं. पहले मैं एथलीट थी और उसके बाद फुटबॉलर. मैंने स्टेट लेवल पर 1,500 और 3,000 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया और महाराष्ट्र के लिए फुटबॉल खेला."

उनका मानना ​​है कि फुटबॉल का बैकग्राउंड उन्हें इस खेल में थोड़ा फायदा देता है, क्योंकि इसमें हाथों का इस्तेमाल मना है और खिलाड़ियों को मुड़ी हुई टेबल पर फुटबॉल को कंट्रोल करने के लिए अपने पैरों, घुटनों, छाती और सिर का इस्तेमाल करना पड़ता है. उन्होंने कहा,"फुटबॉलर्स को थोड़ा फायदा होता है क्योंकि आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए आप अपने आप ही अपने पैरों का इस्तेमाल करने लगते हैं."

लेकिन अगर फुटबॉल ने उन्हें बेस दिया, तो टेकबॉल ने कुछ और मांगा - लगातार कोशिश करते रहने का जज़्बा. कई भारतीय खिलाड़ियों के लिए इसकी कमी रही है क्योंकि उन्हें बहुत कम आर्थिक मदद मिली है. क्विंसी ने कहा,"पिछले चार सालों से हमें कोई फंड नहीं मिला है. हम फुल-टाइम काम करते हैं और टूर्नामेंट के लिए पैसे बचाते हैं."

इसलिए, एशियन गेम्स का अनुभव बिल्कुल अलग रहा है. "इस बार, जब IOA और टीम ने सब कुछ स्पॉंसर किया है, तो हमारे लिए सब कुछ तैयार मिलना बहुत बड़ी बात है."

इस मुकाम तक पहुंचने की अहमियत उन्हें अच्छी तरह पता है. चार साल पहले, हांग्जो एशियन गेम्स के समय, क्विंसी को टेकबॉल के बारे में पता चला था. चार साल बाद, वह महाद्वीप के सबसे बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थीं.

उन्होंने कहा,"मैंने इस दिन का सपना देखा था. इतने बड़े मंच पर खेलने से न सिर्फ मुझे, बल्कि यहां मौजूद सभी भारतीय खिलाड़ियों को बहुत खुशी मिलती है, और हम भारत में मौजूद टेकबॉल खिलाड़ियों के लिए भी सपने देख रहे हैं."

टेकबॉल को पहले ही यूरोपियन और अफ्रीकन गेम्स में जगह मिल चुकी है और अब यह एशियन गेम्स का भी हिस्सा है, जो इस खेल के बढ़ते दायरे को दिखाता है.

हालांकि, क्विंसी के लिए इसका बढ़ना सिर्फ़ आंकड़ों से कहीं ज़्यादा है. वह चाहती हैं कि भारत इस खेल को समझे और, इससे भी ज़रूरी बात, यह माने कि इसमें भविष्य है. उन्होंने कहा,"मैंने यहां अपने साथियों और भारत में अपने साथियों के लिए खेला - बिना किसी कोच, बिना किसी गाइडेंस और बिना किसी सपोर्ट के." "अगर आप यहां हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है. मैं बस चाहती हूं कि भारत को पता चले कि मैंने अपना बेस्ट दिया और भारत को यह भी पता चले कि टेकबॉल क्या है."

उनके पिता, जो पहले हॉकी और फ़ुटबॉल खिलाड़ी थे और अब एथलेटिक्स और फ़ुटबॉल कोच हैं, का भी उनके खेल-कूद वाले माहौल में बड़ा योगदान रहा है. लेकिन क्विंसी ने अपना रास्ता खुद बनाया है; उन्होंने एक फ़ुल-टाइम करियर, टॉप लेवल का खेल और एक नए खेल को विकसित करने की कड़ी मेहनत को एक साथ संभाला है.

यहां तक कि शनिवार को सेमीफ़ाइनल में मिली हार भी उनके हौसले को कम नहीं कर सकी. क्विंसी ने सुमाया के ख़िलाफ़ पहला गेम जीता, लेकिन सेपक टकरा बैकग्राउंड वाली इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने वापसी करते हुए अगले दो गेम जीत लिए. हालांकि, उन्होंने इस हार या गेम में आई गिरावट के बारे में ज़्यादा सोचने से इनकार कर दिया.

उन्होंने कहा,"मैं यह नहीं कहूंगी कि आज कुछ गलत हुआ. यह खेल कभी किस्मत का होता है, तो कभी कड़ी मेहनत का. कभी आपके स्मैश सही जगह लगते हैं, तो कभी चीज़ें वैसी नहीं होतीं जैसी होनी चाहिए. हर बॉल एक जैसी नहीं होती, और आप जो कुछ भी करते हैं, वह हर बार एक जैसा नहीं होता." उन्होंने यह भी माना कि इंडोनेशियाई खिलाड़ियों को इस खेल में फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि इसमें कुछ तकनीकी समानताएं सेपक टकरा से मिलती-जुलती हैं.

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