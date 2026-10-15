PM Modi LIVE at Major Dhyan Chand Stadium Today to meet Indian contingent: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (15 अक्टूबर 2026) शाम 4:30 बजे राजधानी दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में एशियन गेम्स 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात करेंगे. जहां वह आइची-नागोया, जापान में देश का झंडा बुलंद करने वाले एथलीटों के दिल की बात सुनेंगे और अपना विचार भी साझा करेंगे. हाल ही में संपन्न हुए एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा था. भारतीय दल ने दमदार खेल दिखाते हुए कुल 85 पदक अपने नाम किए थे. जिसमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल थे. भारत ने चौथे स्थान पर रहते हुए अपने सफर का समापन किया था.

PM Modi's interaction with India's Asian Games contingent LIVE Updates