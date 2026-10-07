6 गोल्डन यादें, 8 मेडल और अब तिरंगे की जिम्मेदारी, प्रमोद-भाविना को मिला बड़ा सम्मान

पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल 18 अक्टूबर को जापान के नागोया में होने वाले आइची-नागोया 2026 एशियन पैरा गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर के तौर पर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे. भारत के सबसे मशहूर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच छह एशियन पैरा गेम्स मेडल जीते हैं, जिनमें दो गोल्ड और चार ब्रॉन्ज शामिल हैं. भारत की टॉप पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक भाविना ने 2018 से 2023 के बीच दो एशियन पैरा गेम्स मेडल जीते हैं, जिनमें एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज शामिल है.

भाविना ने कहा, 'भारत का झंडा उठाने वाला चुना जाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. जब आप तिरंगा उठाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप खुद से कहीं बड़ी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैं प्रमोद के साथ ओपनिंग सेरेमनी में जाने और हमारे दल को लीड करने के लिए उत्साहित हूं. मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी एथलीट कॉन्फिडेंस के साथ मुकाबला करेंगे, इस पल का आनंद लेंगे और भारत के लिए अपना बेस्ट देंगे.'

दोनों ने मिलकर आठ एशियन पैरा गेम्स मेडल जीते हैं, और अब वे भारतीय दल की अगुवाई में तिरंगा लेकर चलेंगे, क्योंकि देश 18 से 24 अक्टूबर, 2026 तक होने वाले 5वें एशियन पैरा गेम्स में अपना कैंपेन शुरू कर रहा है. भगत और पटेल का चयन खास महत्व रखता है. दोनों एथलीट पैरा स्पोर्ट में भारत की तरक्की में सबसे आगे रहे हैं, एक पीढ़ी को प्रेरित करते हुए लगातार सबसे बड़े इंटरनेशनल स्टेज पर अच्छा प्रदर्शन किया है. दल के हेड के तौर पर उनकी मौजूदगी इस बात की निशानी होगी.

पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, देवेंद्र झाझरिया ने कहा, 'ओपनिंग सेरेमनी में प्रमोद भगत और भाविना पटेल का भारतीय दल को लीड करना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. दोनों ही चैंपियन हैं जिन्होंने भारतीय पैरा स्पोर्ट की ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान दिया है. उनका सफर, उपलब्धियां और हिम्मत उन्हें भारतीय दल का सही प्रतिनिधि बनाते हैं. मुझे यकीन है कि वे इस जरूरी कैंपेन को शुरू करते समय हमारे एथलीट्स को प्रेरित करेंगे.'

पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया गुरुवार को एक सेंड-ऑफ सेरेमनी में भारतीय दल को आधिकारिक तौर पर विदा करेगी. इस सेरेमनी में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे. वहीं, केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे गेस्ट ऑफ ऑनर होंगी.

आइची-नागोया 2026 एशियन पैरा गेम्स पूरे कॉन्टिनेंट के पैरा-एथलीटों को एक साथ लाएंगे, जिसमें भारत बड़े इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में अपनी बढ़ती सफलता को आगे बढ़ाना चाहेगा.

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