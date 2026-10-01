भारत-पाकिस्तान हॉकी सेमीफाइनल: फाइनल का टिकट दांव पर, पाकिस्तान को पीटकर गोल्ड मैच में जगह बनाने पर टीम इंडिया की नजरें

डिफेंडिंग चैंपियन भारत गुरुवार को एशियाई खेलों के रोमांचक सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना करेगा. यह पुरुषों की इंटरनेशनल हॉकी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता है और भारत की नजरें 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए सीधे टिकट पक्का करने पर टिकी हैं. एशियाई खेलों का गोल्ड मेडलिस्ट सीधे लॉस एंजेलिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करेगा और भारत इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहेगा. दूसरा सेमीफाइनल मलेशिया और दक्षिण कोरिया के बीच खेला जाएगा.

इस साल की शुरुआत में वर्ल्ड कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, भारत ने एशियाई खेलों में अब तक शानदार खेल दिखाया है. टीम ने पूल A में अपने सभी पांच मैच जीतकर टॉप स्थान हासिल किया है. उनकी शुरुआत इंडोनेशिया पर 13-1 की जीत के साथ हुई, इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ 16-1 से जीत दर्ज की. फिर भारत ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ 8-2 से जीत हासिल की और पूल स्टेज के सबसे मुश्किल मुकाबले में मेजबान जापान को 2-0 से हराया.

दक्षिण कोरियाई टीम के खिलाफ यह जीत एशियाई खेलों के इतिहास में उनके खिलाफ भारत का सबसे अच्छा स्कोर था. भारत ने बांग्लादेश पर 10-0 की शानदार जीत के साथ ग्रुप चरण का समापन किया. जहां भारत ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाया है, वहीं उनकी अटैकिंग यूनिट ने भी सही समय पर लय हासिल कर ली है.

स्ट्राइकर दिलप्रीत सिंह नौ गोल के साथ सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं और टूर्नामेंट के स्कोरिंग चार्ट में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं. उनके साथी फॉरवर्ड अभिषेक और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने आठ-आठ गोल किए हैं, और पेनल्टी कॉर्नर पर हरमनप्रीत के ड्रैग-फ्लिक लगातार खतरनाक साबित हो रहे हैं.

भारत को मिडफील्डर राज कुमार पाल की कमी खलेगी, जो टीम के आखिरी पूल मैच के दौरान बाएं अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण बाहर हो गए हैं. उनकी जगह ट्रैवलिंग रिजर्व नीलाकांता शर्मा लेंगे. भारत के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने कहा,"राज के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है. साथ ही, हमारे पास एक अनुभवी खिलाड़ी आ रहा है. नीलाकांटा ओलंपिक और विश्व कप खेल चुके हैं. इसलिए, एक महत्वपूर्ण समय पर अनुभवी खिलाड़ी का आना टीम के लिए अच्छा है.

दूसरी ओर, पाकिस्तान पूल B में शीर्ष पर रहने और संभवतः फाइनल में भारत से भिड़ने की राह पर था, लेकिन मलेशिया से 4-5 की करीबी हार ने उन्हें दूसरे स्थान पर धकेल दिया और गुरुवार को बहुप्रतीक्षित मुकाबला तय कर दिया. अपने अन्य पूल मैचों में, पाकिस्तान ने थाईलैंड (9-0), उज्बेकिस्तान (5-1), चीन (3-0) और ओमान (7-2) के खिलाफ जीत दर्ज की.

पाकिस्तान के लिए गोल करने की उम्मीदें ड्रैग-फ्लिक विशेषज्ञ सुफियान खान पर टिकी होंगी, जो पेनल्टी कॉर्नर से शानदार फॉर्म में हैं और वर्तमान में 11 गोल के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं.भारत के हरमनप्रीत के साथ उनका मुकाबला इस मैच का एक अहम पहलू हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमें जानती हैं कि पेनल्टी कॉर्नर देना महंगा पड़ सकता है. काकामिगाहारा में गुरुवार के लिए मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि इस सप्ताह की शुरुआत में लगातार बारिश हो रही थी.

फॉर्म और आंकड़ों से परे, गुरुवार के मुकाबले में उस प्रतिद्वंद्विता का भी महत्व है जिसने वर्षों से कई यादगार पल दिए हैं. भारत 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों के फाइनल के बाद से पाकिस्तान से नहीं हारा है, और मौजूदा चैंपियन एक और बड़े टूर्नामेंट में इस अजेय क्रम को जारी रखने की कोशिश करेंगे. फुल्टन ने कहा, "टूर्नामेंट हॉकी में, सभी रास्ते इसी बिंदु पर ले जाते हैं। सेमीफाइनल महत्वपूर्ण मैच होते हैं, इसलिए यह रोमांचक है."

फुल्टन ने आगे कहा,"हम पेनल्टी कॉर्नर अटैक, पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस और जिन अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उनमें जो भी सुधार करना होगा, करेंगे। हमने पांच अच्छे मैच खेले हैं और इस (सेमीफाइनल) मैच से पहले अच्छी लय हासिल की है." अब जब दोनों टीमें एशियाई खेलों के फाइनल से सिर्फ एक जीत दूर हैं, तो गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी.

भारत अपनी आक्रामक ताकत को रक्षात्मक अनुशासन के साथ मिलाने की कोशिश करेगा, जबकि पाकिस्तान अपने पेनल्टी कॉर्नर के मौकों को भुनाने का लक्ष्य रखेगा. भारत के लिए जीत न सिर्फ़ फ़ाइनल में जगह पक्की करेगी, बल्कि उन्हें एशियाई खेलों के गोल्ड मेडल का पहली बार सफलतापूर्वक बचाव करने की दिशा में एक कदम और आगे ले जाएगी.