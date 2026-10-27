हैरी केन बने दुनिया के नंबर-1 फुटबॉलर, म्बाप्पे नंबर 2 और यमाल नंबर 3, बैलन डी'ओर टॉप-10 में मेसी 5वें नंबर पर

हैरी केन ने फुटबॉल के सबसे बड़े व्यक्तिगत सम्मान को पाने की अपनी लंबे इंतजार को खत्म कर दिया है. बायर्न म्यूनिख और इंग्लैंड के इस स्ट्राइकर ने एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले सीज़न के बाद 'बैलोन डी'ओर' (Ballon d'Or) जीता है.इस सीज़न ने उन्हें खेल के सबसे महान गोलस्कोररों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया है. 2001 में माइकल ओवेन के बाद, केन पिछले 25 सालों में यह पुरस्कार जीतने वाले पहले अंग्रेज़ खिलाड़ी बन गए हैं. इसके अलावा स्पेन की मिडफील्डर एलेक्सिया पुटेलस ने तीसरी बार बैलन डी'ओर फेमिनिन का खिताब अपने नाम किया.

बता दें कि साल 2023 में बायर्न म्यूनिख जाने के बाद, केन ने टीम को वे ट्रॉफियां दिलाईं जो लंबे समय से उनसे दूर थीं. 2025-26 में, उन्होंने अपनी इस सफलता के साथ-साथ इतने गोल किए कि वे बैलन डी'ओर के सबसे प्रबल दावेदार बन गए. इंग्लैंड के कप्तान ने अपने करियर का सबसे शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने बायर्न के लिए सभी टूर्नामेंट में 51 मैचों में 61 गोल किए, जिससे इस जर्मन क्लब ने डोमेस्टिक लीग और कप दोनों का खिताब अपने नाम किया.

सीजन के अंत तक, केन यूरोप के सबसे बेहतरीन गोलस्कोरर बन चुके थे. उन्होंने हर टूर्नामेंट में अपनी शानदार फिनिशिंग क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया. इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने पिछले सीजन में क्लब और देश के लिए कुल 73 गोल किए. उनकी शानदार गोल स्कोरिंग क्षमता ने उन्हें यूरोप का सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बनाया.

बैलन डी'ओर की रैंकिंग में किलियन म्बाप्पे दूसरे और लैमिन यमल तीसरे स्थान पर रहे, जबकि लियोनेल मेस्सी पांचवें स्थान पर रहे. बैलन डी'ओर की फाइनल रैंकिंग में केन ने किलियन म्बाप्पे, लामिने यमल और मेसी को पछाड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया. इस साल खेले गए फीफा वर्ल्ड कप में केन का परफॉर्मेंस शानदार रहा था और कुल 6 गोल किए थे.

टॉप 10:

हैरी केन किलियन म्बाप्पे लामिने यमल रोड्री लियोनेल मेसी खविचा क्वारत्सखेलिया ओस्मान डेम्बेले एर्लिंग हालैंड माइकल ओलीस फैबियान रुइज़

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