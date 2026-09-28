एशियन गेम्स 2026 जैवलिन थ्रो फाइनल: पथिरागे, अरशद नदीम, रोहित यादव होंगे एक्शन में, कहां देख पाएंगे फ्री में लाइव

सोमवार को नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में एशियाई खेल 2026 में पुरुषों की जैवलिन थ्रो (भाला फेंक) प्रतियोगिता होगी, जिसमें 14 एथलीट हिस्सा लेंगे. यह प्रतियोगिता सीधे फ़ाइनल के तौर पर होगी, जिसमें नौ देशों के एथलीट शामिल होंगे. जैवलिन थ्रो का फ़ाइनल भारतीय समयानुसार शाम 4:45 बजे शुरू होगा. श्रीलंका के दुनिया के नंबर 1 एथलीट रुमेश थरंगा पथिरागे इस सीज़न के सबसे बेहतरीन थ्रोअर के तौर पर प्रतियोगिता में उतर रहे हैं. उन्होंने जून में रोम में 92.62 मीटर का थ्रो किया था, जो उस समय दुनिया में सबसे अच्छा था. 23 साल के मौजूदा कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन रुमेश थरंगा 2026 में जैवलिन थ्रो के सबसे शानदार खिलाड़ी रहे हैं.

रुमेश थरंगा से अरशद नदीम तक होंगे एक्शन में

अपने 92.62 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड के अलावा, रुमेश थरंगा ने ज्यूरिख में 92.07 मीटर का थ्रो किया और इस महीने की शुरुआत में 91.09 मीटर के थ्रो के साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप जीती थी. पाकिस्तान के अरशद नदीम, जो मौजूदा ओलंपिक चैंपियन हैं, इस प्रतियोगिता को और भी रोमांचक बना रहे हैं. अरशद नदीम के नाम 92.97 मीटर का एशियाई रिकॉर्ड है, जो उन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हुए बनाया था. इस सीज़न में उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन 81.49 मीटर रहा है, जो उन्होंने इस महीने की शुरुआत में बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में पांचवें स्थान पर रहते हुए किया था.

भारत को रोहित और यश से उम्मीद

वहीं, भारत रोहित यादव और यश वीर सिंह के ज़रिए इस इवेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करेगा. भारत ने पिछले दो एशियाई खेलों में जैवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता है. नीरज चोपड़ा ने जकार्ता 2018 में यह खिताब जीता था और फिर हांग्झू 2023 में सफलतापूर्वक अपना खिताब बचाया था. नीरज चोपड़ा आइची-नागोया खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान लिगामेंट फटने की वजह से उनका 2026 का सीज़न समय से पहले ही खत्म हो गया.

रोहित यादव शानदार फ़ॉर्म के साथ एशियाई खेलों में उतर रहे हैं. उन्होंने अगस्त में भुवनेश्वर में 87.68 मीटर का अपना पर्सनल बेस्ट (व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ) प्रदर्शन किया था. हिस्सा लेने वाले 14 एथलीटों में यह सीजन का दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन है, जो सिर्फ़ रुमेश थरंगा से पीछे है. यश वीर सिंह ने भी इस साल अपने करियर का बेस्ट प्रदर्शन किया है. ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 85.41 मीटर के थ्रो के साथ उन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.

कब और कहां देख पाएंगे लाइव

एशियन गेम्स 2026 जैवलिन थ्रो फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर उपलब्ध होगी. एशियन गेम्स 2026 जैवलिन थ्रो का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स 1, सोनी स्पोर्ट्स 2 और सोनी स्पोर्ट्स 5 टीवी चैनलों पर भी किया जाएगा. जबकि डीडी स्पोर्ट्स 1 पर आज फ्री में इसे देख पाएंगे

एशियन गेम्स 2026 जैवलिन थ्रो एंट्री लिस्ट