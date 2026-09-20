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एशियन गेम्स: मेडल जीतने से पहले 2 घंटे की ऐसी परीक्षा, शूटर्स को करना पड़ा फोन बंद, साथ रखना पड़ा नेक पिलो

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय निशानेबाजों को मेडल जीतने के साथ-साथ रोजाना दो घंटे के कठिन बस सफर की चुनौती से भी जूझना पड़ रहा है। मोशन सिकनेस और गर्दन दर्द से बचने के लिए खिलाड़ियों ने नेक पिलो, ईयरफोन और नींद जैसे उपाय अपनाए, जिसका असर भारत के शुरुआती दो सिल्वर मेडल में भी देखने को मिला। वैकल्पिक समरी:

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एशियन गेम्स: मेडल जीतने से पहले 2 घंटे की ऐसी परीक्षा, शूटर्स को करना पड़ा फोन बंद, साथ रखना पड़ा नेक पिलो
सोनम उत्तम मस्कर, एलावेनिल वलारिवन और विदरसा के विनोद
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एशियन गेम्स में शूटिंग के लिए भारतीय निशानेबाजों को सिर्फ रेंज पर ही चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा. नागोया से 670 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शूटिंग रेंज तक पहुंचने का करीब दो घंटे का घुमावदार बस सफर भी उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया. मोशन सिकनेस और गर्दन की परेशानी से बचने के लिए शूटर्स ने नेक पिलो, ईयरफोन और नींद का सहारा लिया, ताकि इवेंट के समय वे पूरी तरह तरोताजा रहें.

मुश्किल सफर के बावजूद, भारत ने रविवार को एशियाई खेलों में दो सिल्वर मेडल के साथ अपना खाता खोला, और ये दोनों मेडल राइफल रेंज से मिले. महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहीं, और बाद में एलावेनिल ने एक व्यक्तिगत सिल्वर मेडल भी जीता. एक रोमांचक फाइनल में वह जापान की ताइची हिनाता से सिर्फ़ 0.6 पॉइंट पीछे रहीं; हिनाता ने 253.0 पॉइंट हासिल किए, जबकि इलावेनिल ने 252.4 पॉइंट बनाए.

दरअसल, ये मेडल इस बात का सबूत थे कि भारत की घरेलू तैयारियां, जिनमें शूटिंग रेंज की चुनौतियों पर ध्यान दिया गया था, असरदार रहीं. हालांकि, उन्हें रेंज तक जाने वाले रास्ते की चुनौतियों के लिए भी कुछ उपाय करने पड़े.

फोन का इस्तेमाल न करने की सलाह

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राइफल कोच मनोज कुमार ने कहा, 'हमने सभी शूटर्स को सलाह दी है कि वे अपने साथ नेक पिलो रखें ताकि सफर के दौरान उसका इस्तेमाल कर सकें और उनकी गर्दन में अकड़न न आए.' 'और उन्हें बस के सफर के दौरान फोन का इस्तेमाल न करने के लिए कहा गया है ताकि उन्हें मोशन सिकनेस न हो. वे गाने सुनने के लिए फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इतना ही.'

एलावेनिल वलारिवन ने सलाह को गंभीरता से लिया

एलावेनिल वलारिवन ने इस सलाह को खास तौर पर गंभीरता से लिया. उन्हें पहले से ही गर्दन की समस्या है और वह नहीं चाहती थीं कि प्रतियोगिता से पहले दो घंटे तक लगातार हिलने-डुलने से उनकी समस्या और बढ़ जाए. रविवार को दो सिल्वर मेडल जीतने वाली एलावेनिल ने कहा, 'होटल से यहां तक का सफर दो घंटे का है और बस में हम हर समय हिलते-डुलते रहते हैं.' 'मेरे लिए यह बहुत जरूरी था कि मैं अपनी गर्दन को स्थिर रखूं क्योंकि मुझे पहले से ही गर्दन में दर्द और उससे जुड़ी परेशानियां हैं. मैं नहीं चाहती थी कि प्रतियोगिता से पहले यह समस्या और बढ़ जाए.'

इसका उपाय: एक नेक पिलो, ईयरफ़ोन और खिड़की के बाहर का नज़ारा. वह एक ऐसी प्लेलिस्ट सुनती हैं जिसमें हिंदी मेलोडी और इंग्लिश रॉक से लेकर क्लासिक तमिल गाने तक शामिल होते हैं. उन्होंने कहा, 'मैं गाने सुनती रहती हूं और बाहर के ग्रामीण इलाकों का नजारा देखती हूं.' आयोजकों ने शुरू में बताया था कि यात्रा में लगभग 70 मिनट लगेंगे. मनोज ने कहा, 'हमें इतनी लंबी यात्रा की उम्मीद नहीं थी.' जब कोचिंग स्टाफ को पता चला कि यात्रा कितनी लंबी होगी, तो उन्होंने प्रतियोगिता से सिर्फ़ दो दिन पहले सलाह दी.

प्लेलिस्ट से ज्यादा जरूरी 'शटडाउन बटन'

सोनम के लिए, प्लेलिस्ट से ज़्यादा ज़रूरी 'शटडाउन बटन' (सो जाना) है. उन्होंने कहा, 'मैं बस सो जाती हूं. अगर मैं बाहर देखती हूं, तो मुझे मतली जैसा महसूस होता है.' पिस्टल हाई परफ़ॉर्मेंस कोच रोनक पंडित ने कहा कि बसें आरामदायक हैं, जिनमें पैर फैलाने के लिए काफ़ी जगह और अच्छी सीटें हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यात्रा आरामदेह होती है, खासकर तब जब एथलीट अपनी स्क्रीन से चिपके रहते हैं.

उन्होंने कहा, 'हम देखते हैं कि बहुत से एथलीट अपने आईपैड पर कुछ न कुछ देखते रहते हैं.' पंडित ने कहा, 'जब आप लगातार स्क्रीन पर बुरी खबरें या चीज़ें स्क्रॉल करते रहते हैं, तो आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? आपको मानसिक थकान हो जाती है. आप मैच से पहले ऐसा नहीं चाहेंगे.' 'उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी बेहतरीन स्थिति में होना चाहिए. हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा ताकि उन्हें कम से कम थकान हो.'

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