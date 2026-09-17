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टीम हरमनप्रीत सेमीफाइनल में किससे भिड़ेंगी? हो गया लगभग साफ, बांग्लादेश महिलाएं बिना खेले आगे बढ़ीं

मेजबान जापान को भी क्वार्टर फाइनल में सीझे एंट्री मिली है. मलेशिया, थाईलैंड और चीन ने क्वालीफाइंग टूर्नामेंट के जरिए आखिरी आठ में अपनी जगह पक्की की है

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टीम हरमनप्रीत सेमीफाइनल में किससे भिड़ेंगी? हो गया लगभग साफ, बांग्लादेश महिलाएं बिना खेले आगे बढ़ीं
भारतीय वीमेंस टीम ने हाल ही में खासा सुधार किया है
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बांग्लादेश ने एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। गुरुवार को बांग्लादेश का चीन के साथ कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में क्वार्टर फाइनल मुकाबला होना था, जो बारिश की वजह से बिना कोई गेंद फेंके रद्द हो गया.  इसके बाद आईसीसी में बेहतर रैंक के आधार पर बांग्लादेश को सेमीफाइनल में प्रवेश दिया गया. और इसी के साथ ही क्वार्टरफाइनल में भारत और बांग्लादेश की टक्कर भी लगभग तय हो गई.  बांग्लादेश और चीन के बीच होने वाला क्वार्टर फाइनल मुकाबला गीले आउटफील्ड के कारण बिना एक भी गेंद फेंके बिना रद्द हो गया। मैच के लिए टॉस भी नहीं हो सका था.

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बारिश जल्दी रुकने के बावजूद कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क के आउटफील्ड पर लगातार नमी के कारण कोई खेल नहीं हो सकाय अधिकारियों ने आउटफील्ड को जांच के दौरान मैच के लिए तैयार नहीं माना. कोई नतीजा नहीं निकलने पर बांग्लादेश टूर्नामेंट के नियमों में अपनी ऊंची रैंक की वजह से अंतिम चार में पहुंच गया. बांग्लादेश की टीम आईसीसी टी20 महिला रैंकिंग में 10वें स्थान पर है, जबकि चीन 36वें स्थान पर है.

भारत से टक्कर तय !

बांग्लादेश अब 20 सितंबर को सेमीफाइनल में गत चैंपियन भारत और मेजबान जापान के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से भिड़ेगा. भारत, जिसने 2023 हांगझोऊ एशियन गेम्स में विमेंस क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीता था, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ सीधे नॉकआउट स्टेज में पहुंच गया है.वहीं, दूसरे क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका का मुकाबला मलेशिया से होगा, जबकि पाकिस्तान का सामना थाईलैंड से होगा. इन दो मैचों के विनर दूसरे सेमीफाइनल में भिड़ेंगे.क्रिकेट चौथी बार एशियन गेम्स का हिस्सा है. इससे पहले यह ग्वांगझू 2010, इंचियोन 2014 और हांगझोऊ 2023 में क्रिकेट शामिल था. भारत ने हांगझोऊ में पुरुष और महिला दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था.

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