पिता के साथ बेचा दूध, 2 साल तक छोड़ी कुश्ती... अब एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर नितेश सिवाच की नजरें

जब एशियन गेम्स के लिए ट्रायल हुए, तो नितेश सिवाच के पिता अपने बेटे को खेलते हुए देखने के लिए वहां पहुंचे थे. बाद में, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक बात कही जो नितेश के जहन में तब से बसी हुई है. नितेश याद करते हैं,"मेरे पिता ने मुझसे कहा कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तुम्हें एशियन गेम्स में मेडल जीतना है और उसके बाद ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी. फिर उन्होंने कहा, 'यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी शुरुआत है'. वह बात उस दिन से मेरे साथ है." 23 साल के नितेश के लिए, जो अपने पहले एशियन गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं, यह बात उस सफर को बयां करती है जो इन ट्रायल्स से कहीं पहले शुरू हुआ था. एक ऐसा सफ़र जो रेसलिंग मैट पर कदम रखने से बहुत पहले किए गए एक वादे से आकार ले चुका था.

नितेश की कुश्ती की कहानी वैसी नहीं शुरू हुई जैसी अधिकतर पहलवानों की होती है. 2012 में, वह असल में प्रताप स्कूल कबड्डी खेलने गए थे, एक ऐसा खेल जो उन्हें उस समय पसंद था. वहां पहुंचने पर उन्होंने खुद को पहलवानों के बीच पाया, और उनके पिता, जिनका हमेशा से सपना था कि उनका बेटा पहलवान बने, उन्होंने ही उन्हें इस खेल की ओर प्रेरित किया.

वह कहते हैं, "मैंने 2012 में कुश्ती शुरू की. देखिए, मेरे पिता का हमेशा से सपना था कि मैं पहलवान बनूं. मैं कबड्डी खेलता था, और असल में प्रताप स्कूल कबड्डी खेलने ही गया था, लेकिन वहां कुश्ती भी होती थी. क्योंकि यह मेरे पिता का सपना था, इसलिए मैंने कुश्ती शुरू कर दी."

नितेश कबड्डी खेलना चाहते थे, लेकिन पिता का सपना बेटे को पहलवानी करते देखना था.

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नितेश ने दो साल तक ट्रेनिंग की, लेकिन घुटने के ऑपरेशन की वजह से उन्हें खेल से दूर होना पड़ा. इसके बाद का समय कोई छोटा-मोटा ब्रेक नहीं था. लगभग दो साल तक नितेश कुश्ती से पूरी तरह दूर रहे. उनके पिता दूध बेचने का काम करते थे, और खेल में अपना भविष्य अनिश्चित होने के कारण, नितेश ने अपने पिता के काम में मदद करना शुरू कर दिया. उन्होंने कुश्ती के मैट को छोड़कर रोज़ाना दूध पहुंचाने का काम अपना लिया.

यह आसानी से उनकी कुश्ती की कहानी का अंत हो सकता था. लेकिन उन दो सालों के दौरान, नितेश ने उन घंटों के बारे में सोचना शुरू किया जो वह अब अपने पिता के काम में बिता रहे थे, और सोचने लगे कि अगर वह वही समय वापस मैट पर बिताते तो क्या होता. वह अपने माता-पिता के पास एक गुजारिश लेकर गए. उन्हें कोशिश करने के लिए छह महीने दिए जाएं.

वह कहते हैं,"मैं अपनी मां और पिता, यानी अपने पूरे परिवार के पास गया और उनसे कहा कि बस मुझे छह महीने दे दो, मुझे फिर से कुश्ती की कोशिश करने दो."

वे मान गए, और उस दौरान नितेश ने स्कूल नेशनल्स में मेडल जीता. कागज पर यह एक छोटी सी उपलब्धि थी, लेकिन उनके लिए, यह वह पल था जब सब कुछ फिर से बदल गया.

उसके बाद के सालों में, उस दूसरी शुरुआत ने धीरे-धीरे एक बड़ी उपलब्धि का रूप ले लिया. नितेश ने सीनियर लेवल पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने 2025 में एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और फिर 2026 में सिल्वर मेडल हासिल किया. हर साल हुए इस सुधार की वजह से ही वह अब अपने पहले एशियन गेम्स तक पहुंच पाए हैं. तैयारी के दौरान उज़्बेकिस्तान में तीन हफ्ते के ट्रेनिंग कैंप से उन्हें मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ खेलने का अच्छा अनुभव मिला. इस समय का इस्तेमाल उन्होंने अपने खेल की उस कमज़ोरी को सुधारने में किया, जिसकी उन्होंने पहचान की थी.

वे कहते हैं, "उज़्बेकिस्तान का कैंप हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा. इससे हमें काफी भरोसा मिला है कि हम एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. इस कैंप के दौरान मैंने खास तौर पर अपनी ग्राउंड रेसलिंग पर काम किया और मुझे लगता है कि अब मैं उस मामले में और मज़बूत हो गया हूं."

लगातार हो रही इस तरक्की के बीच, एक ऐसा इंतज़ार भी है जिसका बोझ धीरे-धीरे बढ़ता गया है. नितेश पिछले तीन-चार सालों से इन एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें पता है कि उनकी वेट कैटेगरी के किसी भी रेसलर ने इन गेम्स में कभी कोई मेडल नहीं जीता है. यह एक ऐसी बात है जो प्रेरणा और दबाव के बीच कहीं है, और नितेश इस बात से इनकार नहीं करते कि इसका उन पर असर पड़ता है.

वे मानते हैं,"दबाव तो होता है क्योंकि लोग कहते हैं कि आप मेडल जीत सकते हैं. और इसके ऊपर एक और दबाव यह है कि मेरी वेट कैटेगरी में पहले किसी ने भी इन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है. इसलिए कहीं न कहीं मेरे मन में यह बात चलती रहती है कि मुझे अपना सौ प्रतिशत देना है. लेकिन सच कहूं तो, इस तरह का दबाव आपको काफी पीछे भी खींच सकता है. मैंने इसके लिए चार साल इंतज़ार किया है, और अगर मैं बहुत ज़्यादा दबाव लूंगा, तो मेरा प्रदर्शन गिर जाएगा."

वे कहते हैं कि इस दबाव को काबू में रखने में उनके कोच और माता-पिता से होने वाली बातचीत मदद करती है. वे उन्हें याद दिलाते रहते हैं कि फ़ॉर्म में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और खराब फ़ॉर्म का मतलब यह नहीं है कि खिलाड़ी की काबिलियत ही वैसी है. मैट के बाहर भी, नितेश खुद को जवाबदेह बनाए रखने का अपना एक शांत तरीका अपनाते हैं. वे अपने ही मुकाबलों की रिकॉर्डिंग देखते हैं ताकि यह पता लगा सकें कि वे कहां चूक रहे हैं.

नितेश ने कहा,"जब मेरे लिए चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती हैं, तो मैं बैठकर अपने ही वीडियो देखता हूं. मैं यह समझने की कोशिश करता हूं कि मेरी कमज़ोरियां क्या हैं, मुझमें क्या कमी है और मैं कहां गलतियाँ कर रहा हूं. मैं अपनी ट्रेनिंग का हर वीडियो बहुत ध्यान से देखता हूँ और हर छोटी-मोटी कमी को ठीक करने की कोशिश करता हूं. मैं अपने कोच और माता-पिता से भी बात करता हूं. वे मुझे समझाते हैं कि चिंता न करूं. हर दो-तीन महीने में खेल में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं—कभी आप नीचे गिरते हैं, तो कभी फिर से वापसी करते हैं."

चोट लगने, खेल से दूर रहने के सालों और अब एशियाई खेलों के लिए लंबे इंतज़ार के दौरान, नितेश का कहना है कि 'इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्पोर्ट' हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है और उन्हें हर ज़रूरी चीज़ मुहैया कराई है.

"मैं आईआईएस का सचमुच बहुत आभारी हूं. मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने उसका पूरा ध्यान रखा. चाहे वह ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं के लिए यात्रा हो, मेरा खान-पान (न्यूट्रिशन) हो, फिजियोथेरेपी हो या कुछ और-उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे हर ज़रूरी चीज़ उपलब्ध कराई."

जब वे अपने पहले एशियाई खेलों में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो नितेश का ध्यान बार-बार उन लोगों की ओर जाता है जिन्होंने उन्हें यहां तक पहुंचाया है-उनके माता-पिता और कोच. उनसे उनकी बस एक ही साधारण सी गुजारिश है. "कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें. मैं उनके लिए गोल्ड मेडल जीतकर लाऊंगा. मैं अपने देश का तिरंगा लहराऊंगा और राष्ट्रगान बजाऊंगा."

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