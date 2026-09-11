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नीरज चोपड़ा- किशोर जेना के बाद रोहित यादव रचेंगे इतिहास, एशियन गेम्स में जैवलिन थ्रो के टॉप 5 ऑल-टाइम बेस्ट रिकॉर्ड

एशियन गेम्स 2026 में नीरज चोपड़ा की गैरमौजूदगी में भारतीय उम्मीदें रोहित यादव पर टिकी होंगी. उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड 87.68 मीटर का है.

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नीरज चोपड़ा- किशोर जेना के बाद रोहित यादव रचेंगे इतिहास, एशियन गेम्स में जैवलिन थ्रो के टॉप 5 ऑल-टाइम बेस्ट रिकॉर्ड
रोहित यादव का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ जैवलिन थ्रो रिकॉर्ड 87.68 मीटर का है

भारतीय जैवलिन थ्रोअर रोहित यादव के पास एशियन गेम्स 2026 में इतिहास रचने का मौका होगा. नीरज चोपड़ा के चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद भारत की जैवलिन थ्रो की जिम्मेदारी रोहित यादव और यशवीर सिंह के कंधों पर होगी. रोहित हाल के महीनों में शानदार फॉर्म में रहे हैं और उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.68 मीटर है. ऐसे में वह एशियन गेम्स के इतिहास में सबसे बड़े थ्रो करने वाले खिलाड़ियों की सूची में नीरज चोपड़ा और किशोर जेना के बाद अपना नाम दर्ज करा सकते हैं.

नई दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल में 81.10 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाले रोहित ने साफ किया कि वह एशियन गेम्स में किसी अतिरिक्त दबाव के साथ नहीं उतरेंगे. उनके मुताबिक भारत की ओर से जैवलिन थ्रो में हमेशा पदक की उम्मीद रहती है और वह देश के लिए मेडल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सातवें स्थान पर रहने वाले रोहित का मानना है कि उस प्रतियोगिता में उनकी लय सही नहीं थी. हालांकि अब उनकी तैयारी बेहतर है और वह जापान में होने वाले एशियन गेम्स में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दोहराने का लक्ष्य लेकर उतरेंगे.

रोहित यादव ने क्या कहा?

नीरज चोपड़ा की गैरमौजूदगी में खेलने को लेकर रोहित यादव ने कहा, "कोई दबाव नहीं है. मैं वहाँ खुलकर खेलूँगा. बड़े कॉम्पिटिशन में हमेशा दबाव होता है. जैवलिन थ्रो में हमें हमेशा मेडल मिलता है और जब भी नीरज खेलते हैं तो ऐसी उम्मीद होती है. हम भी भारत के लिए मेडल जीतने की कोशिश करेंगे."

अपने लक्ष्य के बारे में बात करते हुए रोहित ने कहा, "हमारा लक्ष्य वही दोहराना है जो हमने पहले किया है. मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा हूं. रोहित ने यह भी स्वीकार किया कि नीरज चोपड़ा की सफलता ने भारतीय जैवलिन थ्रो का स्तर पूरी तरह बदल दिया है. उनके मुताबिक नीरज को ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप और डायमंड लीग जैसे बड़े मंचों पर जीतते देखकर नई पीढ़ी को लगातार प्रेरणा मिलती है.

एशियन गेम्स में जैवलिन थ्रो के टॉप-5 ऑल टाइम बेस्ट रिकॉर्ड

झाओ किंगगांग (चीन) - 89.15 मीटर, इंचियोन 2014

नीरज चोपड़ा (भारत) - 88.88 मीटर, हांगझोउ 2023

नीरज चोपड़ा (भारत) - 88.06 मीटर, जकार्ता 2018

किशोर जेना (भारत) - 87.54 मीटर, हांगझोउ 2023

काजुहिरो मिजोगुची (जापान) - 81.82 मीटर, बीजिंग 1990

रोहित यादव का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.68 मीटर है. अगर वह एशियन गेम्स में अपने इस प्रदर्शन के करीब भी पहुंचते हैं, तो वह सीधे इस लिस्ट के चौथे स्थान से ऊपर पहुंच सकते हैं और एशियाई खेलों के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं.

(ANI इनपुट के साथ)

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