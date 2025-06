कोच्चि के समुद्र में धू-धू कर जल रहा जहाज, आसमां में धुएं का गुबार; तैरते जहाज क्यों बन रहे आग का गोला

विशालकाय और अथाह गहराई वाले समुद्र का सीना चीरते जहात बड़े खूबसूरत लगते हैं. लेकिन इन जहाजों में जब आग लगती है तो इस पर सवार लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है. अरब सागर में उस वक्त कल भयावह नजारा दिखा. जब केरल तट से करीब 70-130 नॉटिकल मील दूर सिंगापुर का कंटेनर जहाज MV Wan Hai 503 अचानक आग की लपटों में घिर गया. कोलंबो से मुंबई जा रहे इस जहाज में विस्फोट हुआ और देखते ही देखते उसमें आग फैल गई. पूरा का पूरा जहाज आग के गोले में तब्दील हो गया. जहाज पर सवार क्रू के कई लोगों को बचा लिया गया.

#UPDATE | Fires & explosions persist from mid‑ships to the container bay ahead of the accommodation block. Forward‑bay fire is now under control, though thick smoke remains. Vessel is listing approx 10–15° to port. More containers reported overboard. India Coast Guard ships… https://t.co/CgK0mYslwJ pic.twitter.com/ubt1PsQWhd