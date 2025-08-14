Indian Navy Job Vacancy: इंडियन नेवी में सिविलयन ट्रेड्समैन के 1266 पदों पर बंपर भर्ती, 10वीं पास करें ऐसे अप्लाई

Indian Navy Job Vacancy: भारतीय नौसेना की ओर से सिविलयन ट्रेड्समैन (Civilian Tradesman Skilled) में नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन 10वीं तक ही पढ़ाई की है? आपका भी सपना पूरी हो सकता है. क्योंकि भारतीय नौसेना ट्रेड्समैन पदों पर बंपर वैकेंसी निकली है. कुल 1266 पदों पर भर्तियां होंगी, अच्छी-खासी पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. अगर आप इस पदों के योग्य हैं तो अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेशन प्रोसेस 13 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है, इसकी लास्ट डेट 2 सितंबर 2025 है. आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट indiannavy.gov.in पर जाना होगा.

Indian Navy Tradesman bharti 2025: एजुकेशनल योग्यता

इंडियन नेवी में सिविलयन ट्रेड्समैन भर्ती के लिए 10वीं पास होना जरूरी है. साथ ही किसी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी होनीचाहिए. शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें. नोटिस का लिंक आगे दिया गया है. एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

Indian Navy Job Vacancy Notification

वैकेंसी डिटेल्स

सहायक - 49 पद

सिविल वर्क्स - 17 पद

इलेक्ट्रिकल - 172 पद

हील इंजन -121 पद

इंस्ट्रूमेंट - 09 पद

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जायरो - 50

मशीन - 56 पद

मैकेनिकल सिस्टम - 79 पद

मैकेट्रॉनिक्स - 23 पद

मेटल - 217 पद

मिलराइट - 28 पद

पैटर्न मेकर/माउल्डर/फाउंड्रीमेन - 09

वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स - 49 पद

कुल पद - 1266 पद

Ref &AC - 17 पद

शिप ब्लिडिंग - 228 पद

