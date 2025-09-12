विज्ञापन
महज 20 मिनट, 7 स्टेशन... बेंगलुरु मेट्रो से अस्पताल पहुंचाया दिल, देखें फोटोज

मेट्रो ने 20 मिनट में सात स्टेशनों को पार करते हुए सही समय पर हार्ट को बिना किसी देरी के अपोलो अस्पताल पहुंचाया.

बेंगलुरु:

दिल्ली...किसी भी इंसान के शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा. दिल जब तक धड़कता है बस तभी तक इंसान की सांसें चलती है. हार्ट ट्रांसप्लांट कर के भी कई लोगों की जानें बचाई जाती है लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि वक्त रहते हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए क्योंकि तभी इंसान को दूसरी जिंदगी जरूरी होती है. किसी इंसान को सही समय पर हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बेंगलुरु मेट्रो ने अहम भूमिका निभाई.

महज 20 मिनट में पार किए 7 स्टेशन

बीती देर रात, स्पर्श अस्पताल से निकला दिल यशवंतपुरा मेट्रो स्टेशन पर रात 11:01 बजे बोर्ड किया गया और 20 मिनट में मंट्री स्क्वायर संपिगे रोड स्टेशन पर पहुंच गया. BMRCL की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह यात्रा सात स्टेशनों को पार करते हुए समय-संवेदनशील ट्रांसफर को सफलतापूर्वक पूरा करने में कामयाब रही, जिससे हार्ट अपोलो अस्पताल तक बिना किसी देरी के पहुंचाया जा सका. वो भी उस शहर में जहां जाम एक बड़ी समस्या है. इस पूरे मिशन की निगरानी सहायक सुरक्षा अधिकारी होन्ने गौड़ा ने की.

मेट्रो अधिकारियों ने क्या कुछ बताया

मेट्रो अधिकारियों और मेडिकल टीम के साथ मिलकर पूरे सफर के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा. तााकि ट्रांसप्लांट किए जाने वाला अंग सही समय पर पहुंच सकें. BMRCL ने कहा कि वह ऐसी अहम सर्जरी के समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है और मेडिकल संस्थानों के साथ मिलकर समय ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा. इससे पहले 1 अगस्त को BMRCL ने पहली बार एक लीवर के ट्रांसप्लांट के लिए मेट्रो के ज़रिए ट्रांसपोर्ट सुविधा दी थी.

Heart Transplant, Metro Facilitates Transport Of Heart, Bengaluru Heart Transplant
