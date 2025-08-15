स्वतंत्रता दिवस पर आंध्र प्रदेश की महिलाओं को मिला तोहफा, CM नायडू ने शुरू की फ्री बस योजना

भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महिलाओं को फ्री बस यात्रा का तोहफा दिया है. विजयवाड़ा के पंडित नेहरू बस स्टेशन पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं की मौजूदगी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना ‘स्त्री शक्ति' की शुरुआत की. इस मौके पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

क्या है सरकार की स्त्री शक्ति योजना

‘स्त्री शक्ति' के तहत आंध्र प्रदेश की मूल निवासी सभी लड़कियां, महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति राज्य में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं. एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘स्वतंत्रता दिवस पर महिलाओं को यात्रा खर्च के बोझ से मुक्ति मिलेगी. ‘स्त्री शक्ति' नामक योजना के तहत 15 अगस्त से महिलाएं एपीएसआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी.''

2.50 करोड़ से ज्यादा को मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत लाभार्थी आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (एपीएसआरटीसी) की पांच श्रेणियों - पल्लेवेलुगु, अल्ट्रा पल्लेवेलुगु, सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस और एक्सप्रेस - में राज्य भर में यात्रा कर सकेंगी. इस योजना से राज्य की लगभग 2.62 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.