Pink Smart Card: महिलाओं को भाई दूज का एडवांस गिफ्ट, सरकारी बसों में फ्री सफर के लिए लॉन्‍च होगा 'सहेली स्‍मार्ट कार्ड', चेक करें पूरी डिटेल

DTC भाई दूज पर गुलाबी पेपर टिकटों की जगह सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च कर रहा है, जिससे दिल्ली की महिलाएं और ट्रांसजेंडर यात्री स्थाई रूप से मुफ्त यात्रा कर सकेंगे. इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण और KYC जरूरी होगा.

दिल्‍ली की महिलाओं को भाई दूज का एडवांस गिफ्ट मिलने वाला है, जो सरकारी बसों में उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाएगा. दरअसल, दिल्ली परिवहन निगम (DTC) जल्द ही महिलाओं के लिए स्मार्ट कार्ड शुरू करने जा रहा है. इस कार्ड के जरिये वो दिल्‍ली की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगी. अभी उन्‍हें फ्री में यात्रा के लिए जीरो वैल्‍यू का एक पिंक टिकट लेना पड़ता है. कार्ड लॉन्‍च होने के बाद उन्‍हें इस झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी. ये कार्ड ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए भी वैध होगा.  

अधिकारियों का कहना है कि दिवाली के तुरंत बाद और संभवत: भाई दूज के अवसर पर इसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मंजूरी मिलते ही लॉन्च कर दिया जाएगा. उन्‍होंने बताया कि इस योजना को शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और ज्‍यादातर बसों में कार्ड-रीडिंग मशीनें लगाई जा चुकी हैं.

पिंक टिकट की जगह लेगा 'सहेली स्‍मार्ट कार्ड' 

इस नए डिजिटल कार्ड को 'सहेली स्मार्ट कार्ड' के नाम से जाना जाएगा. परिवहन विभाग के अधिकारी ने कहा, 'पिंक स्मार्ट कार्ड के लिए हमारा बैकएंड इंटीग्रेशन (backend integration) पूरा हो चुका है.' ये स्‍मार्ट कार्ड मौजूदा व्‍यवस्‍था में इस्‍तेमाल हो रहे गुलाबी पेपर टिकट की जगह लेगा, जिसकी शुरुआत दिल्‍ली सरकार ने 2019 में भाई दूज के मौके पर ही की थी और महिलाओं के लिए बसों में सफर फ्री किया था. 

कैसे काम करेगा ये स्मार्ट कार्ड? 

ये स्‍मार्ट कार्ड एक स्‍थाई यात्रा पास (Permanent Travel Pass) के रूप में काम करेगा और इसे शहर में सार्वजनिक परिवहन पहुंच को डिजिटाइज करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. बताया गया कि ये स्मार्ट कार्ड जीवन भर के लिए वैध होगा, जिससे महिलाएं समय या उपयोग पर बिना किसी प्रतिबंध के दिल्ली सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी. हालांकि, ये सुविधा केवल दिल्ली की निवासी महिलाओं तक ही सीमित रहेगी.

ऐसे सहेली कार्ड पा सकती हैं महिलाएं 

महिलाओं को सहेली स्‍मार्ट कार्ड पाने के लिए DTC पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा.   कार्ड केवल एक नामित बैंक द्वारा पूर्ण KYC सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे. परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी कार्ड सीधे डीटीसी काउंटरों पर जारी नहीं किया जाएगा.

अधिकारियों ने बताया कि डीटीसी के ऑटामैटिक किराया कलेक्‍शन सिस्‍टम (automated fare collection system) के माध्यम से सक्रिय होने के बाद, महिला यात्री अब बिना पेपर टिकट लिए ही, केवल कार्ड को टैप कर यात्रा कर सकेंगी.  

