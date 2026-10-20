कौन हैं रुक्सीना? लाड़मका पंचायत चुनाव में हर तरफ हो रही चर्चा, तीन बार जीत चुकीं, अब फिर ठोकी ताल

पंचायत चुनावों की सरगर्मियों के बीच लाड़मका पंचायत में इस बार एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वह है महिला प्रत्याशी रुक्सीना. लगातार तीन बार पंचायत चुनाव जीतने वाली रुक्सीना एक बार फिर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं. गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर वह मतदाताओं से संपर्क कर रही हैं. खासकर महिला मतदाताओं के बीच उनकी सक्रिय मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है. चुनावी अनुभव, जनसंपर्क और पिछले कार्यकालों की पहचान के दम पर रुक्सीना चौथी जीत की उम्मीद के साथ मैदान में उतरी हैं.

कौन हैं रुक्सीना?

लाड़मका पंचायत की राजनीति में रुक्सीना एक जाना-पहचाना नाम हैं. पंचायत स्तर पर उनकी पहचान एक अनुभवी जनप्रतिनिधि के रूप में रही है. वह लगातार तीन बार पंचायत चुनाव जीत चुकी हैं और लंबे समय से ग्रामीणों के बीच सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पहचान ऐसी महिला नेता के रूप में बनाई जाती है, जो सीधे लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनती हैं. यही वजह है कि इस बार भी उनका चुनाव प्रचार गांव में चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान रुक्सीना

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चौथी बार चुनावी मैदान में

लगातार तीन जीत दर्ज करने के बाद रुक्सीना चौथी बार चुनाव लड़ रही हैं. उनका कहना है कि पंचायत के कामकाज को उन्होंने नजदीक से देखा और संभाला है. इसी अनुभव के आधार पर वह एक बार फिर जनता के बीच पहुंच रही हैं. रुक्सीना का मानना है कि बीते वर्षों में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए हैं. इसी उपलब्धि को वह चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुखता से उठा रही हैं.

महिलाओं के बीच मजबूत पकड़

रुक्सीना के चुनाव प्रचार की सबसे बड़ी विशेषता महिलाओं के बीच उनकी सक्रियता मानी जा रही है. वह लगातार महिला मतदाताओं से संवाद कर रही हैं और उन्हें अपने पक्ष में लामबंद करने का प्रयास कर रही हैं. जनसंपर्क कार्यक्रमों के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी देखने को मिल रही है. इससे यह संकेत भी मिल रहा है कि पंचायत चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका इस बार अहम हो सकती है.

चुनावी मुकाबला हुआ दिलचस्प

लाड़मका पंचायत में कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन रुक्सीना की मौजूदगी ने मुकाबले को रोचक बना दिया है. एक ओर अन्य उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर रुक्सीना अपने अनुभव और पुराने जनाधार के भरोसे चुनाव लड़ रही हैं. गांव की चौपालों से लेकर गलियों तक उनके नाम की चर्चा हो रही है. पंचायत चुनाव के इस मुकाबले में अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या रुक्सीना लगातार चौथी बार जीत दर्ज कर नया रिकॉर्ड बना पाएंगी या फिर चुनावी मुकाबले में कोई नया चेहरा बाजी मार जाएगा.

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