युवा ओलंपिक में भारत की शौर्या अंबुरे ने रचा इतिहास, 100 मीटर हर्डल्स में जीता कांस्य पदक

भारत की उभरती हुई धाविका शौर्या अंबुरे ने डकार 2026 युवा ओलंपिक खेलों में महिलाओं की 100 मीटर हर्डल्स स्पर्धा में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीत लिया है. महाराष्ट्र की 17 वर्षीय एथलीट ने अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ पोडियम पर जगह बनाई. दिलचस्प बात यह है कि शौर्या अंबुरे युवा ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से एकमात्र ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थीं. उन्होंने फाइनल में 13.59 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया और भारत को पदक दिलाया.

इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक चीन की झांग केयी ने 13.17 सेकंड के समय के साथ जीता. वहीं फ्रांस की एना पीटर्स 13.57 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहीं.

शौर्या ने फाइनल से पहले सेमीफाइनल में भी शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 13.77 सेकंड का समय निकालकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बेहतर किया था. इसके कुछ घंटों बाद फाइनल में उन्होंने 13.59 सेकंड का समय दर्ज कर एक बार फिर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सुधारा.

पिछले 18 महीनों के दौरान शौर्या अंबुरे का प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है. युवा एशियाई चैंपियनशिप, एशियाई युवा खेल और अब युवा ओलंपिक खेलों में पदक जीतकर उन्होंने भारतीय एथलेटिक्स में अपनी अलग पहचान बनाई है.

महज 17 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार सफलताएं हासिल कर रहीं शौर्या अंबुरे को भारतीय एथलेटिक्स के भविष्य की महत्वपूर्ण प्रतिभाओं में गिना जा रहा है. डकार में जीता गया यह कांस्य पदक उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो गया है.

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