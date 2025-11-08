विज्ञापन
फालौदी के भीषण सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, 10 नवंबर को होगी सुनवाई

फालौदी के भीषण सड़क हादसे में ड्राइवर समेत कम से कम 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य लोग घायल हुए थे. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वत: संज्ञान लिया है.

  • राजस्थान के फालौदी में 2 नवंबर को हुए सड़क हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौके पर मौत हुई थी
  • हादसे में टेंपो ट्रैवलर एक ट्रक से टकराया था, जिसमें महिलाएं और बच्चे जोधपुर से बीकानेर तीर्थयात्रा पर थे
  • सुप्रीम कोर्ट ने इस हादसे का स्वतः संज्ञान लेकर दस नवंबर को सुनवाई के लिए पीठ गठित की है
राजस्थान के फालौदी में हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. यह हादसा 2 नवंबर को हुआ था, जब एक टेंपो ट्रैवलर भरतमाला हाईवे पर एक ढाबे के सामने खड़े ट्रक से टकरा गया. इस दर्दनाक दुर्घटना में ड्राइवर समेत कम से कम 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हुए थे. जानकारी के मुताबिक, हादसे के वक्त टेंपो में महिलाएं और बच्चे सवार थे.

टेंपो में सवार लोग जोधपुर से बीकानेर तीर्थयात्रा पर गए थे. वापसी के दौरान टेंपो ने एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की, इसी दौरान वह निर्माण सामग्री से लदे ट्रक से जा टकराया. टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो के परखच्चे उड़ गए. अब यह मामला जनहित याचिका (PIL) के रूप में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया गया है. इस पर 10 नवंबर को जस्टिस जे.के. माहेशवरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ के सामने सुनवाई होगी. 

सुप्रीम कोर्ट इस वर्ष कई जनहित से जुड़े मामलों पर स्वतः संज्ञान ले चुका है. इनमें शामिल हैं:-

  • जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को कानूनी सलाह पर तलब किए जाने का मुद्दा
  • हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट
  • आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाएं
  • राजस्थान की जोजरी नदी का प्रदूषण
  • राजस्थान के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी
  • और बढ़ते “डिजिटल अरेस्ट” घोटाले से संबंधित मामले

फालौदी हादसे पर सुप्रीम कोर्ट की यह पहल सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है.

